Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, durante una intervención en el Consejo de Seguridad. Reuters

Rusia toma las riendas del Consejo de Seguridad de la ONU

Moscú, que asume la presidencia del máximo órgano de Naciones Unidas en un mes decisivo para la paz mundial, califica a los países europeo de «peones» de EE UU

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:23

Comenta

En un mes decisivo para la paz mundial, con Palestina, Ucrania e Irán sobre la mesa, la suerte ha querido que sea Rusia quien presida ... el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo primero que hizo el embajador ruso Vassily Nebenzia fue llamar a su colega estadounidense, Mike Waltz, juramentado en el cargo el pasado día 20, tras haber servido como Consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  4. 4 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  5. 5 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  7. 7 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  8. 8 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  9. 9

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  10. 10 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rusia toma las riendas del Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia toma las riendas del Consejo de Seguridad de la ONU