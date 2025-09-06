Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gendarmes hacen guardia en el barrio marginal de Koungou, en la isla francesa de Mayotte AFP

Los restos del Imperio francés

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las once posesiones francesas

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:44

El grado de autonomía diferencia a los Departamentos de Ultramar de las mejor provistas Colectividades de Ultramar, los dos regímenes administrativos que cobijan a las ... once posesiones francesas diseminadas por el Atlántico, Caribe, Sudamérica y Oceanía. La diversidad social y cultural es vasta y, a ese respecto, poco tienen que ver los habitantes de las islas de San Pedro y Miquelón, muchos de origen vasco, a 25 kilómetros de Terranova, de quienes habitan la de Mayotte, desgajada de las Comoras, mayormente musulmanes y de origen malgache, árabe y africano.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  2. 2 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  3. 3 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  4. 4 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  5. 5 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  6. 6 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee
  7. 7 Le niegan el empadronamiento a 120 vecinos del poblado de Bahía de Formas
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 El pago de los turistas con tarjeta echa el freno en Canarias tras tres años de auge
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los restos del Imperio francés

Los restos del Imperio francés