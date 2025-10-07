Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin. EP

Putin cumple 73 años con la fantasía de llegar «a los 150»

La longevidad es una de las obsesiones del presidente ruso, que llegó al poder en diciembre de 1999 y puede ejercer hasta 2036

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 7 de octubre 2025, 15:16

El presidente ruso, Vladímir Putin, sabe que no es joven. Este martes cumple 73 años, teóricamente con la ley rusa, podría haberse jubilado hace 13. ... Sin embargo, no parece interesado en la vida de pensionista: así lo evidenció la conversación que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, el pasado 3 de septiembre, en la que hablaban sobre cómo se podría alargar la vida. E incluso salió una cifra a la palestra: 150 años.

