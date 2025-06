Putin asegura estar listo para reunirse con Zelenski y alcanzar un acuerdo de paz

El presidente Vladímir Putin afirmó esta madrugada ante periodistas de medios occidentales estar listo para reunirse con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski para negociar la ... paz entre ambos estados. Es la primera vez que el presidente ruso apunta en esa dirección desde el principio de la guerra contra Kiev en febrero de 2022. Aunque también aprovechó la ocasión para recordar que según su criterio, no es «un líder legítimo». «Estamos dispuestos a llevar a cabo negociaciones sustanciales sobre los principios de una solución. Solo es necesario que la parte ucraniana esté preparada para ello», añadió.

En la misma línea ya habló Zelenski a finales de mayo. En aquel momento ya propuso una reunión trilateral para alcanzar un acuerdo en la que también estaría el presidente estadounidense Donald Trump. «Si Putin se siente incómodo con una reunión bilateral o si todos desean que sea trilateral, no me opongo. Estoy dispuesto a cualquier formato», aseveró entonces. El presidente estadounidense, por su parte, mostró mucho interés en que Kiev y Moscú se sienten a la mesa de negociación e incluso aseguró poder traer la paz a Ucrania tras un día en la Casa Blanca antes de ganar las elecciones. El magnate tiene muy buenas relaciones con Putin, que durante el encuentro con la prensa extranjera dijo que no habría empezado la guerra si Trump hubiera ganado a Biden. «Ha dicho repetidamente: 'Si yo hubiera sido presidente (en el mandato anterior), esta guerra (en Ucrania) no habría ocurrido'. Creo que también tiene razón en esto».

El mandatario también tuvo palabras para Alemania, de la que afirmó que no puede ser mediador en las negociaciones de paz. «¿Puede Alemania hacer una mayor contribución que EE UU como mediador? Lo dudo. Un mediador debe ser neutral. Y cuando vemos tanques Leopard alemanes en el campo de batalla... y ahora estamos hablando y analizando el hecho de que está considerando suministrar misiles de crucero Taurus para ataques en territorio ruso», justificó Putin. «No cambiaría el curso de la lucha (...) pero si arruinaría totalmente nuestras relaciones (diplomáticas)» añadió hasta el punto de asegurar que, de mandar esos misiles, consideraría a Alemania directamente involucrada en la guerra en Ucrania. La relación de Moscú con la UE pasa por uno de sus momentos más bajos desde la disolución de la URSS por su apoyo a Kiev.

«Irán no ha pedido ayuda»

Otro de los temas que abordó fue el conflicto entre Israel e Irán. Teherán es uno de los estados más cercanos a Rusia y su tambaleo sería un gran inconveniente para sus intereses. Aún y así, no ha apoyado directamente a su aliado persa. El hombre fuerte del Kremlin lo justificó asegurando que Irán «no ha solicitado ningún tipo de ayuda». Eso sí, el 17 de enero de 2025 se rubricó el acuerdo de Asociación Estratégica entre Teherán y Moscú, un tratado que no llega a alianza defensiva pero si busca una mayor cooperación en el sector militar.

Esta reunión de Putin con medios extranjeros se ha celebrado en el marco del Foro Económico de San Petersburgo. Este evento anual en esta ocasión lucía el lema 'Los valores comunes como base del crecimiento en el mundo multipolar' y busca dinamizar la economía rusa. Más ahora que, dada la tensión con Occidente, cobran importancia por los puentes que Moscú trata de tender con países afines. Hasta el sábado 21 de junio se prevee que miles de empresarios, representantes políticos y expertos asistan a diferentes reuniones, charlas y debates.

En la propia página web del Foro se hace hincapié en la globalidad del evento al recordar que la edición de 2024 contó con 139 países. En esta edición está prevista la participación de 20.000 personas de más de 100 países. Aunque no hay representación política de EE UU, sí la habrá del sector empresarial e incluso está incluido un panel llamado 'Rusia-EE UU' en el que se discutirá sobre las posibilidades comerciales entre ambos países a pesar de las sanciones.