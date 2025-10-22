Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista de la prisión de alta seguridad de La Santé. Ap

Así es la prisión de históricos etarras donde ahora duerme Sarkozy: teléfono, televisión y nevera de pago

El expresidente francés cumplirá la pena de cinco años a la que fue condenado el pasado 25 de septiembre por la financiación irregular de la campaña en la que salió elegido jefe del Elíseo en 2007

Alin Blanco

Martes, 21 de octubre 2025

Comenta

Una celda individual de entre 9 y 12 metros cuadrados, teléfono fijo, ducha y televisión por 14 euros al mes. Así es la celda de ... la prisión parisina La Santé en la que Nicolás Sarkozy, el expresidente de Francia ha entrado este martes. Allí cumplirá la pena de cinco años a la que fue condenado el pasado 25 de septiembre por la financiación irregular de la campaña en la que salió elegido jefe del Elíseo en 2007. No obstante, es posible que en un mes salga a la calle si prosperan lo recursos de sus abogados.

