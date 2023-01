El Príncipe Harry confiesa que su hermano Guillermo le pegó tras insultar a Meghan

La cuenta atrás para el lanzamiento de las memorias del duque de Sussex se intensifica. A menos de cinco días de la publicación de 'Spare, en la sombra', comienzan a airearse trapos sucios de la familia Windsor que el príncipe Harry aparentemente relata en su esperado best-seller. La delantera la tomó esta vez el diario británico The Guardian, que se hizo con un ejemplar de la edición en inglés pese a la «estricta seguridad en torno al libro» impuesta por los editores a lo largo del proceso, según explica su corresponsal en Nueva York, Martin Pengelly.

Horas después, la edición en español estaba disponible y en venta por 22.90 euros en lo que se atribuye a un «craso accidente» de la editorial o la red de distribución. «'Para Meg, Archie y Lili... y, por supuesto, mi madre'», lee la dedicatoria de acuerdo con la plataforma Mail Online, cuyo equipo de redacción adquirió una copia en Barcelona. Fue quizás un inesperado regalo de Reyes para algunos lectores que probablemente dinamitó la estrategia de promoción del protagonista de la historia.

El artículo del Guardian desvela un altercado entre los dos hermanos que subió de tono y concluyó en un violento desenlace. «Me agarró del cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo», narra Harry en su biografía de la supuestamente furiosa reacción de Guillermo, el ahora príncipe de Gales. El motivo de la bronca fue la desfavorable opinión del heredero acerca de Meghan Markle, la mujer y madre de los dos hijos del benjamín de lady Di y Carlos III.

La escena narrada se remonta a 2019, en el inicio del cisma contemporáneo de la monarquía británica, cuando Guillermo se presentó «muy acalorado» en la entonces residencia de la díscola pareja en el palacio de Kensington. En la versión de Harry, su hermano mayor quería hablar de la «continua catástrofe» de su relación con Meghan, a quien tachó de «difícil, descortés, mordaz». Hubo al parecer cruces de acusaciones e insultos hasta que Guillermo perdió los estribos y quiso resolver la situación a puñetazos, siempre según el duque de Sussex.

«Todo sucedió tan rápido. Muy muy deprisa», rememora de la pelea en la cocina de su apartamento. En la furiosa embestida, cayó sobre el recipiente de la comida del perro, rompiéndolo en trocitos que se le incrustaron en la espalda. «Permanecí tumbado allí un momento, aturdido, luego me levanté y le dije que se fuera».

Harry alega que Guillermo le incitó a devolverle el golpe, que él declinó. Dice también que le pidió que no fuera con el cuento ante Meghan. Y admite que su antaño cercano hermano pronto recuperó la serenidad, «parecía arrepentido y se disculpó». Robert Jobson y otros biógrafos de los Windsor han destacado el carácter volátil del futuro rey, sus explosivos arrebatos de mal genio, pero nunca han sugerido instancias de violencia física.

La duquesa de Sussex terminó enterándose de la bronca tras descubrir «rasguños y moratones» en la espalda de su marido. «No le sorprendió ni se enfureció. Le entristeció mucho», señala el duque en 'Spare'. El título hace referencia al «repuesto» humano que asegura la continuidad de la monarquía. Harry recoge incluso un supuesto comentario que hizo su padre Carlos después del segundo parto de Diana. «¡Maravilloso! Me has dado un heredero y un repuesto- ya he cumplido mi función».

Las polémicas memorias del príncipe debían publicarse mundialmente, el 10 de enero, en una veintena de idiomas. El desliz español antecede a la emisión, este domingo, de dos entrevistas de larga duración que el príncipe ha concedido a las cadenas de televisión ITV, en Reino Unido, y CBS en Estados Unidos. «Me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano», anuncia en el anuncio del programa británico.