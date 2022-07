El presidente de Italia rechaza la renuncia de Draghi

El presidente de la República, Sergio Matarella, ha rechazado la renuncia de Mario Draghi como primer ministro de Italia. Así lo han hecho saber fuentes oficiales después de que el jefe de Gobierno mantuviera esta tarde una segunda entrevista con la máxima autoridad del país tras comunicar su marcha al Consejo de Ministros. En una jornada parecida a una montaña rusa en la política trasalpina, la última decision del presidente abre ahora unas horas de incertidumbre en las que Draghi posiblemente deberá debatirse en mantener su renuncia o, en caso cntrario, comenzar a analizar cómo recomponer el gabinete. De fondo, el miedo de todos los partidos, incluidos muchos miembros del M5E, a una crisis institucional en un momento económico realmente muy difícil.

Draghi renunciaba hace unas pocas horas, Las tensiones con el Movimiento 5 Estrellas han sido más poderosas que el pacto de confianza que las fuerzas italianas le brindaron en febrero del año pasado para conseguir un guía con la credibilidad y capacidad de gestión suficiente para sacar adelante al Gobierno en un periodo de fuerte perturbación política y económica del país. El primer ministro ha trasladado esta tarde a los miembros de su gabinete que dimite del cargo. Lo ha hecho tras una larga semana de confrontación con el M5E y una votación en el Senado en la que hoy los diputados de este grupo se han ausentado y consumado así su portazo a la coalición gubernamental.

Draghi, anterior presidente del Banco Central Europeo, tiene fama de resolutivo. «Esta noche renuncio», ha dicho en el Consejo de Ministros tras conversar en una primera ocasión con el presidente de a República, Sergio Matarella, el mismo que le confío hace diecisiete meses la complicada misión de reunirse con todos los líderes políticos nacionales y salir de la ronda con un Gobierno. «Las votaciones de hoy en el Parlamento son un hecho muy significativo desde el punto de vista político. La mayoría de unidad nacional que ha apoyado a este gobierno desde su creación se ha ido», ha declarado el hasta ahora primer ministro, que ha subrayado cómo «el pacto de confianza en la base de la acción de gobierno ha fracasado».

Draghi recuerda que en estos últimos días, desde que se marchó de la Cumbre de la OTAN en Madrid para encarar una semana de máxima tensión con su predecesor en el cargo y líder del M5E, Giuseppe Conte, ha habido muchos vaivenes. El pasado día 6, Conte se comprometió a rebajar la crisis si el primer ministro adoptaba un documento de nueve puntos elaborado por su partido con cambios en la política económica y fiscal del Ejecutivo. El siguiente episodio crítico se vivió este miércoles. Conte anunció que sus senadores no votarian en la moción de confianza a Draghi y éste replicó que en ese caso dimitiría. El guión de la ruptura se ha completado esta tarde. Pero no sin una recriminación y un lamento del jefe del Gobierno: «En estos días ha existido el máximo compromiso de mi parte para continuar en el camino común, tratando también de satisfacer las necesidades que me han venido presentadas por las fuerzas políticas. Y, como se desprende del debate y la votación de hoy en el Parlamento, este esfuerzo no ha sido suficiente».

A expensas de lo que suceda tras la negativa de Matarella a aceptar su renuncia, el primer ministro se marcharía en cumplimiento del compromiso que adquirió durante su investidura en febrero de 2021. Entonces prometió que el Ejecutivo solo tendría continuidad «si hubiera una clara perspectiva de poder llevar a cabo el programa de gobierno sobre el que las fuerzas políticas habían votado su confianza». «Ya no existen», ha destacado antes de pedir a sus ministros que estén «orgullosos del trabajo que hemos hecho».

Antes de comunicar su renuncia, Draghi ha permanecido durante una hora reunido con Sergio Mattarella en el Palacio del Quirinale. Que abandonara el Parlamento para conversar con el presidente significaba ya para casi todos que el Ejecutivo estaba en camino de desaparecer. Y todo ello a pesar de que el Senado ratificó la confianza en el Gobierno con 172 a favor y 39 en contra. Lo que nadie contaba es que Matarella, en una segunda entrevista, le haya pedido que continúe en el cargo.

Beppe Grillo, fundador del M5E, ha apoyado la decision de su grupo de ausentarse de la Cámara a la hora de votar. Sin embargo, no todo han sido parabienes. Ricardo Fraccaro, que ejerció de subsecretario en el anterior Gobierno de Conte, ha reconocido que una disolución del Ejecutivo conducirá al «caos» en un periodo donde Italia lo que necesita es estabilidad de cara a los mercados financieros y la Unión Europea. «No estoy seguro si lo que hicimos hoy es lo correcto», ha manifestado, aunque reconoce que el gabinete de Draghi se lo ha puesto «difícil» a los 'anticasta', que llevan «siete meses sin tener respuestas» a sus demandas económicas y fiscales. Por su parte, Matteo Renzi, fundador de Italia Viva, ha considerado que, pese a todo, «El Gobierno debe seguir adelante»

La estabilidad del Gobierno italiano pasaba hoy por el Senado de Roma, donde la votación de un decreto con ayudas para afrontar el alza de los precios se ha convertido en una prueba de supervivencia para la coalición gubernamental liderada por Mario Draghi. En particular preocupaba lo que fuera a hacer el Movimiento 5 Estrellas (M5E), el partido 'anticasta' cuyo líder, Giuseppe Conte, llevaba semanas coqueteando con la idea de abandonar la alianza que sostiene al Ejecutivo del expresidente del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente se cumplió lo que el M5E pactó anoche. Sus senadores abandonaron la Cámara Alta durante la moción, por considerar que son insuficientes los 26.000 millones de euros de ayudas para familias y empresas que contiene el decreto, y abrirán así una crisis en el Gobierno de consecuencias imprevisibles. La votación había sido planteada como una moción de confianza para acelerar su aprobación parlamentaria.Aunque Draghi mantendría la mayoría en ambas Cámaras gracias al apoyo del resto de partidos que forman parte de la heterogénea alianza gubernamental, ya ha dicho en varias ocasiones que no está dispuesto a seguir en el poder sin el M5E. Esta fuerza política comenzó la legislatura en 2018 siendo la más numerosa del Parlamento, pero ha sufrido un enorme desgaste en estos años, en los que ha participado en tres gobiernos diferentes y ha vivido numerosas defecciones y peleas internas. La última tuvo lugar hace tres semanas y provocó la escisión de unos 60 parlamentarios liderados por el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, que se declaró «draghista» y está dispuesto a seguir sosteniendo al Ejecutivo.

Es máxima la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir con la situación política en Italia, como reflejan los últimos indicadores económicos. La Bolsa de Milán perdía a media mañana cerca del 2%, comportándose así como el peor de los parqués europeos, mientras que la prima de riesgo escaló 14 puntos básicos respecto a su nivel de cierre del día anterior, haciendo de esta manera que los bonos de deuda pública italiana a diez años se pagaran con un interés del 3,26%. Para los inversores Draghi siempre ha sido una garantía en un país, Italia, al que históricamente le ha faltado estabilidad debido a la gran capacidad de su clase política por poner sus preocupaciones partidistas por encima de los intereses nacionales. De hecho, el Gobierno del expresidente del BCE nació ahora un año y medio con un fuerte apoyo internacional al considerar que era la mejor opción para liderar los italianos en la salida de la pandemia y en la gestión de los millonarios fondos europeos.

Aunque durante la mañana de este jueves no se descartaba que pudiera alcanzarse un acuerdo para que el M5E se mantuviera, de una u otra manera, dentro de la alianza de partidos que sostiene al Ejecutivo, diversos analistas apostaban por la apertura de una crisis política con diversos escenarios posibles. Si se confirma que los senadores liderados por Conte dan la espalda a Draghi, a éste le tocará reunirse con el presidente de la República, Sergio Mattarella, con el que ya se vio el pasado lunes, y estudiar con él las eventuales salidas a este revés. Éstas van desde la celebración de elecciones anticipadas, como pide la oposición, liderada por el partido de ultraderecha Hermanos de Italia, hasta la convocatoria de una nueva moción en el Parlamento para verificar los apoyos reales con los que cuenta Draghi. Es algo que exigen varias fuerzas políticas que forman parte de la alianza, como Forza Italia, el Partido Democrático y la Liga. Otra posibilidad sería que el Gobierno continuara con un primer ministro diferente al expresidente del BCE, aunque se considera una opción improbable.