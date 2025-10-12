Portugal celebra elecciones municipales en un test para medir el auge de la ultraderecha

Después de las elecciones legislativas del pasado mes de mayo, en las que la formación de ultraderecha Chega se convirtió en segunda fuerza política, 9, ... 3 millones de portugueses están llamados de nuevo este domingo a las urnas para depositar su voto en unos comicios municipales en los que están en juego 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y más de 3.200 asambleas de freguesía, una división administrativa menor que ni siquiera llegan a 150 electores.

La votación, sin embargo, cobra más importancia porque servirá para medir el auge de Chega, que se presenta con el lema 'Salvar Portugal' en un momento en el que el país luso siente problemas sociales muy similares a los de España: la inmigración se ha convertido en un asunto clave, y en esta votación lo será también el problema de la vivienda, cada vez menos accesible para la población. En esta coyuntura, el dato que todos esperan es el del número de alcaldías que logra la ultraderecha, que aún no controla ninguna.

Según los sondeos, tendrá que conformarse con las de pequeñas localidades del sur y del interior. No en vano, en 60 localidades de esas regiones ya fue la fuerza más votada en mayo y se espera que logre el poder en ciudades relevantes como Sintra o Albufeira. Pero los gobiernos de Lisboa y Oporto, las dos principales ciudades del país, se decidirán entre el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, representantes de la izquierda y de la derecha moderadas.

Ambos prometen soluciones al precio de la vivienda, que se ha disparado un 80% en los últimos cinco años hasta alcanzar los 5.800 euros por metro cuadrado, mientras los salarios no han aumentado ni una quinta parte desde la pandemia. En esta cita electoral, el accidente que el mes pasado sufrió uno de los funiculares de la capital puede ser decisivo a la hora de determinar quién está al frente de Lisboa.