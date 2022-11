Tras una travesía de lo más accidentada que desencadenó en una crisis política entre Francia e Italia, con Bruselas de por medio, finalmente el barco humanitario 'Ocean Viking' ha llegado finalmente a tierra este viernes después de recorrer casi 3.000 kilómetros durante tres semanas por el mar Mediterráneo. Cansados, algunos heridos y con la esperanza de llegar a un lugar mejor del que dejan a sus espaldas, los más de 200 migrantes rescatados por la oenegé SOS Mediterranée ya han abandonado el navío y recibido atención médica.

Su llegada ha sido un «pequeño evento en Tolón», afirma Michel, residente local de sesenta y tantos años, que hizo acopio de binoculares para poder observar mejor la escena desde la distancia. «Me solidarizo porque no podemos dejar que mueran seres humanos en el mar», señala al diario 'Libération'. A pesar del deseo por ayudar al prójimo, analiza la situación y se pregunta: «Es muy bonito, ¿pero que vamos a hacer con estos inmigrantes después?». A su lado, Matthias, de 45 años, no aparta la mirada del barco. Está «emocionado», apunta.

No todos se acercaron al lugar con optimismo. Alain, habitual pescador de 69 años, había acudido esta mañana al borde del puerto para pescar con sus amigos jubilados, como de costumbres, pero en esta ocasión las cámaras de televisión han ocupado su zona. Un hecho que les molesta ligeramente, aunque no tanto como la llegada de «todos esos extranjeros». Para él, «barcos como ese solo ayudan a crear racismo. Es una vergüenza», afirma con rotundidad. El jubilado francés teme que su país se convierte en un destino «común» para otros barcos humanitarios. «No es humanidad, es un tema político», subraya.

600 movilizados

Un gran despliegue se ha llevado a cabo este viernes para la llegada del 'Ocean Viking'. «Los servicios estatales han movilizado un total de 600 personas para recibir a los pasajeros», ha declarado Evence Richard, el prefecto de Var, personal que mezcla policías, aduaneros, bomberos y otros agentes administrativos. Antes de desembarcar, un helicóptero se acercó al navió de rescate para trasladar a quienes se encontraban en una peor situación. Una vez atracado en puerto galo, los migrantes fueron llevados a un recinto militar preparado en la zona y posteriormente a autobuses para realizarles exámenes de salud y seguridad, según 'Libération'.

Al no estar autorizados a entrar en territorio nacional, se encuentran «obligados a permanecer» en la zona de espera bajo el control de los servicios de la Policía de fronteras, instalada en un centro de vacaciones requisado en la península de la isla de Giens, en la localidad de Hyères, explicó Eric Jalon, director general de extranjeros. Allí permanecerán durante veinte días mientras se estudia su situación. Durante este periodo se llevarán a cabo las reubicaciones. Un tercio de los solicitantes de asilo se quedarán en Francia y el resto (unas 175 personas) irán a once países de acogida como Alemania, Bulgaria, Lituania, Portugal o Irlanda, entre otros. Los menores no acompañados presentes en el barco serán confiados a la protección de menores.