«Pocas esperanzas» de encontrar a más supervivientes en el alud en los Alpes italianos

«Se desató un mar de hielo»

Los testimonios alrededor de la tragedia de la Marmolada resultan desgarradores y dibujan un panorama desolador de muerte y desesperanza difícil de imaginar. «Encontramos algunos cuerpos destrozados entre el montón de hielo y escombros esparcidos por más de mil metros», explicó al 'Corriere della Sera' Gino Comelli, especialista de los equipos de rescate de alta montaña, que fue uno de los profesionales que llegó primero al lugar de la avalancha. «Es casi imposible que haya quedado alguien vivo», confirmó otro de los socorristas.

Entre los testimonios recogidos por el periódico figura el de Stefano Dal Moro, un ingeniero que había acudido hasta el glaciar para enseñárselo a una amiga israelí. «Escuchamos un ruido sordo y en ese momento se desató un mar de hielo. No tenía sentido correr, solo rezar», declaraba el joven, felicitándose porque ambos habían sobrevivido al alud. Mauro Mabboni, del equipo de rescate alpino de Trento, un veterano bregado en avalanchas alpinas, aseguraba que «nunca» había visto un deslizamiento como éste y, al igual que otros expertos, no descartaba que fuera necesario recurrir a los exámenes de ADN para identificar los cuerpos. «La gente se metió en el vórtice y lo que les pasó es algo que duele solo de pensarlo. Porque hay que pensar que esto no era nieve sino hielo afilado y roca», relataba.

Marina y su marido escaparon a la catástrofe por cuestión de minutos. Acababan de descender desde la terraza de la Marmolada cuando vieron caer el bloque a una enorme velocidad. Solo recuerdan una «nieve negra y podrida» que se ha quedado grabada en su memoria.