Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Botadura de un submarino nuclear francés de ataque de la clase Barracuda de última generación. Reuters

¿Pagaría Alemania los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido?

El líder conservador Jens Spahn pretende que Berlín encabece el debate sobre el paraguas atómico europeo

Juan Carlos Barrena

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:35

El líder parlamentario de los gobernantes conservadores alemanes en el Bundestag, Jens Spahn, quiere que la República Federal financie los arsenales nucleares de Francia y ... el Reino Unido para incrementar la capacidad disuasoria de las armas atómicas europeas frente a Rusia y alcanzar una cierta independencia de Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  3. 3 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  4. 4 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  5. 5 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  6. 6 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  8. 8 Desbloqueo urgente del macrocontrato de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria: «No podemos perder ni un solo día»
  9. 9 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee
  10. 10 Localizan tres talleres clandestinos y un vehículo robado en un barrio de Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Pagaría Alemania los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido?

¿Pagaría Alemania los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido?