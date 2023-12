Macron sale en defensa de Depardieu: «Enorgullece a Francia»

El presidente francés Emmanuel Macron salió hoy en defensa del actor Gérard Depardieu, acusado de agresiones sexuales y violaciones en Francia y España y en el ojo del huracán mediático tras la difusión de un video de 2008 en el que realizaba comentarios obscenos sobre mujeres.

Macron, que se declaró, «un gran admirador de Depardieu», consideró que el actor de Cyrano de Bergerac, es «un inmenso actor» y «un genio de su arte completo» que «ha hecho conocer a Francia, nuestros grandes autores, nuestro grandes personajes, en todo el mundo». «Lo digo como presidente de la República y como ciudadano: (Depardieu) enorgullece a Francia», dijo Macron en una entrevista en la cadena de televisión France 5.

Macron, que dijo ser un gran defensor de la igualdad entre hombres y mujeres, reiteró su apoyo a las mujeres que son víctimas de violaciones y abusos sexuales. Pero recordó que en Francia existe la presunción de inocencia.

El presidente denunció «una caza al hombre» y mostró su deseo de que el actor pueda de defenderse de las graves acusaciones contra él. «Los procesos judiciales deben seguir su camino. Espero que continúe rondando (películas)», dijo el presidente en el programa de televisión «C à vous».

El jefe de Estado se mostró en contra de retirar por ahora La Legión de Honor a Depardieu, como piden muchos en Francia después de la emisión este mes de un reportaje del programa «Complément d'enquête» de France 2. En el programa se emitieron imágenes inéditas de un video rodado en 2008 en Corea del Norte en que el actor realizaba numerosos comentarios sexuales e inapropiados sobre mujeres.

«La Legión de Honor es una orden, del que (como presidente de la República) soy el Gran Maestro, que no está ahí para hacer la moral. No es sobre la base de un reportaje que se retira la Legión de honor a un artista. A ese paso, hubiéramos retirado la Legión de Honor a muchos artistas», consideró Macron, que mantiene una posición contraria a su ministra de la Cultura.

«La pregunta es si voy a retirar la Legión de Honor a artistas porque dicen cosas que me chocan, la respuesta es no, porque no es un orden moral y no tengo ganas de que lo sea.», añadió el presidente, que considera que su ministra de Cultura se ha adelantado «demasiado».

Depardieu puso el pasado fin de semana su Legión de Honor «a disposición» de la ministra francesa de Cultura, Rima Abdul-Malak. Tras ver el polémico video, la ministra dijo que el actor «avergüenza a Francia. Abdul-Malak anunció la apertura de «un proceso disciplinario» para decidir si retirarle al actor la Legión de Honor. Fue el presidente francés Jacques Chirac el que se la entregó en 1996. Es la más conocida e importante de las distinciones francesas.

El presidente francés se mostró abierto a que, si Depardieu es condenado por la justicia, se inicie un proceso disciplinario para suspender, retirarle o no, en función de la gravedad de los hechos, la Legión de Honor. «Eso no se hace sobre la base de denuncias, eso no se hace sobre lo que 'se dice'. Esto se hace sobre hechos delante de los jueces», añadió el mandatario.

El actor, considerado durante décadas un monstruo sagrado del cine francés, ha sido denunciado en Francia por 16 mujeres por violencias sexuales y sexistas durante rodajes.

Depardieu, de 74 años, ha sido además imputado en diciembre de 2020 por «violaciones y agresiones sexuales», tras la denuncia presentada en agosto de 2018 por la actriz francesa Charlotte Arnould. Esta joven actriz denunció que el actor la violó en dos ocasiones en su casa en París.

Esta semana la periodista española Ruth Baza denunció a Depardieu en España por violación. Baza acusó al actor de haberla penetrado con los dedos mientras lo entrevista en 1995 para la revista «Cinemanía».

Ganador de dos premios César al mejor actor por El último metro y Cyrano de Bergerac, Depardieu fue nominado a los Oscar por este último papel. En su larga carrera cinematográfica ha rodado más de 200 películas y ha trabajado a las órdenes de directores como François Truffaut, Jean-Luc Godard y Bernardo Bertolucci, entre otros. El gran público le conoce sobre todo por películas como Matrimonio de Conveniencia y Astérix y Obélix.