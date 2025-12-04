Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron durante su último encuentro en París. EFE

Macron advierte de una posible «traición» de Estados Unidos a Ucrania

En una llamada del pasado lunes, Merz añadió que Washington «está jugando» con Europa y tanto Rutte como Stubb señalaron que se debe arropar a Zelenski

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:00

Comenta

Volodímir Zelenski siempre ha tenido claro que no puede fiarse de Vladímir Putin. El presidente de Ucrania reitera una y otra vez que su homólogo ... ruso no desea la paz y que, por lo tanto, no pondrá fin a la invasión de su territorio hasta que logre todos sus objetivos. Por las buenas o por las malas. Pero siempre ha alabado los esfuerzos de Donald Trump para facilitar un acuerdo entre ambos bandos. No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, también los puso en duda el pasado lunes durante una conversación telefónica «confidencial» con otros líderes europeos, en la que intervinieron el propio Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

