Llega a Italia el niño de Gaza que sobrevivió al ataque de Israel en el que murieron sus 9 hermanos y su padre

Ya está en Italia Adam Al-Najjar, el niño palestino de 11 años único superviviente de la matanza provocada por un ataque israelí el pasado ... 23 de mayo en la localidad gazatí de Jan Yunis, en la que fallecieron sus 9 hermanos y también su padre, médico de profesión. Adam ha llegado la noche del miércoles al aeropuerto milanés de Linate junto a su madre, Alaa Al-Najjar, pediatra que estaba atendiendo a niños heridos en uno de los pocos hospitales que siguen en pie en la Franja de Gaza cuando una bomba del Ejército israelí reventó la vivienda familiar. Adam y Alaa forman parte de los 70 palestinos (17 pacientes y 53 familiares) que las autoridades italianas evacuaron ayer en tres vuelos militares desde Israel y que aterrizaron en Milán, Verona y Pratica di Mare, cerca de Roma. Los heridos, entre ellos Adam, que tiene lesiones en un brazo, están siendo atendidos en diversos hospitales pediátricos y otros centros médicos especializados. Son ya 700 los palestinos acogidos en Italia para escapar del conflicto desatado con Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Antonio Tajani, viceprimer ministro y titular de la cartera de Exteriores en el Gobierno de Roma, estaba esperando a pie de pista a los 25 gazatíes que llegaron al aeropuerto de Linate poco antes de la medianoche. Le regaló una pelota de fútbol a Adam después de que le informara de su pasión por este deporte su tía materna, Israa, emigrada a Canadá hace veinte años y que también recibió en el aeropuerto a sus familiares supervivientes, a quienes no veía desde 2013.

«Muchas gracias, no tengo palabras para dar las gracias. Es un enorme placer estar aquí en Italia», le dijo la madre de Adam, Alaa, a Tajani, quien le dio la bienvenida asegurando que los italianos son «amigos del pueblo palestino». Para sacar adelante estas evacuaciones médicas, que pueden continuar con otras operaciones similares en las próximas semanas, el Gobierno de Roma ha desarrollado una compleja acción diplomática que ha siso aplaudida por la Unión Europea. «Doy las gracias sentidamente a Italia», ha expresado la comisaria europea Hadja Lahbib, asegurando que con estas iniciativas se demuestra la «solidaridad concreta» hacia la población de la Franja de Gaza.

Tras su llegada al aeropuerto, Adam ha sido trasladado junto a su madre al hospital Niguarda de Milán, uno de los centros médicos de diversas regiones italianas que se han ofrecido para tratar a los heridos gazatíes con el apoyo de equipos de psicólogos y mediadores interculturales. «He visto en los ojos de las madres y de los niños el horror de la guerra», ha asegurado Tajani, añadiendo que todas las personas acogidas le habían dicho que no querían regresar a Gaza y deseaban permanecer en Italia.

«No se puede ver morir a los niños»

«Nos han abrazado y nos han dicho frases muy hermosas para darnos las gracias. Ha sido impresionante. Ver a niños que sufren, víctimas inocentes de una guerra que debe cesar lo antes posible, es una imágenes angustiosa que se te queda en el corazón», ha contado el 'número dos' del Ejecutivo liderado por Meloni junto al tercer socio de la coalición conservadora, el líder de la Liga Matteo Salvini. Tajani ha aprovechado para exigir el fin de la guerra en Gaza y ha pedido a Israel que respete el derecho humanitario, porque «no se puede ver morir a los niños, que no son soldados, sino víctimas inocentes».

Las autoridades italianas decidieron acoger a Adam y Alaa después de la petición que hicieron a través de los medios los tíos del niño. En un primer momento estaba previsto que les acompañaran en el vuelo que aterrizó anoche en Milán otra tía y cuatro primos de Adam, pero los trámites burocráticos se demoraron, por lo que se espera que sean llevados a Italia más adelante.

En una entrevista publicada por el diario italiano 'Corriere della Sera' el pasado 6 de junio, Alaa explicó que había decidido contar su historia después del fallecimiento de su marido a consecuencias de las heridas sufridas en el ataque israelí. Pedía que no se la pintara como una «madre heroica», pues el suyo no era más que «el destino de demasiadas personas en Gaza». «Mi historia es terrible, pero común». También contó que no se separaba de su hijo, con el que trataba de jugar todo el tiempo posible para que no pensara demasiado en el cambio que han sufrido sus vidas. «Lo único que le hace sonreír es la idea de ir a Italia. Es mi objetivo. Necesita cuidados médicos en un hospital que funcione», relataba entonces Alaa, que ha podido hacer realidad aquel deseo.