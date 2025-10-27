Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene. Reuters

Lituania cierra su frontera y ordena derribar globos que llegan de Bielorrusia

Las autoridades de Vilna denuncian que los dirigibles han obligado a interrumpir repetidamente el tráfico aéreo en el país báltico

T. Nieva

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:57

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, anunció este lunes que su Ejército comenzará a derribar los globos aerostáticos que llegan a su país desde ... Bielorrusia y que han obligado a interrumpir repetidamente el tráfico aéreo en el país báltico. Horas antes, el Gobierno de Vilna había cerrado su frontera con Bielorrusia, gran aliado del Kremlin, después de que los radares detectaran durante la madrugada 66 de esos objetos voladores.

