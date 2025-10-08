Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 9 de octubre de 2025
Un altar en recuerdo de Madeleine McCann.

Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia

Julia Wandelt mandó decenas de mensajes y llamó insistentemente a los padres de Maddie, desaparecida en 2007 en Portugal y cuyo caso sigue abierto

María Rego

María Rego

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:10

La familia McCann vuelve a estar bajo el foco. Si hace menos de un mes se enfrentaba a la salida de prisión de Christian Brückner, ... el principal sospechoso de la desaparición de su hija Madeleine, ahora le ha tocado verse cara a cara con la joven que aseguró ser aquella niña pese a las pruebas científicas «inequívocas» que lo descartan. La polaca Julia Wandelt, de 24 años, es desde el pasado lunes juzgada en Leicester, en el Reino Unido, por el supuesto hostigamiento al que sometió durante más de dos años a los padres y los hermanos de la menor a la que se perdió la pista en Portugal en 2007. Los fiscales sostienen que la joven -que niega los hechos- llevó a cabo «una campaña de acoso bien planificada».

