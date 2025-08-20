Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 21 de agosto de 2025
Agentes de policía vigilan el Hotel Bell, en Epping, donde se alojan más de 100 solicitantes de asilo. AFP

La Justicia británica pone en jaque la política de alojamiento de refugiados en hoteles

El Tribunal Superior de Londres ordena vaciar uno de estos inmuebles tras las protestas y varios ayuntamientos barajan solicitar la misma medida

María Rego

María Rego

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:28

La política de alojamiento de refugiados en hoteles impulsada por gobiernos conservadores en el Reino Unido, y que ahora le toca gestionar al laborista Keir ... Starmer, se encuentra en jaque. El Tribunal Superior de Londres firmó el pasado martes una orden temporal que obliga a vaciar uno de los más de 200 establecimientos que dan techo a solicitantes de asilo en territorio británico tras semanas de protestas a sus puertas. La decisión afecta, en concreto, al Hotel The Bell de Epping, a unos 32 kilómetros de la capital, pero abre la puerta a que ayuntamientos de otras localidades con negocios hosteleros destinados a la acogida exijan la aplicación de la misma medida. El populista Nigel Farage, líder de Reform UK y también de los sondeos de opinión, ya ha advertido de que las instituciones locales controladas por su formación harán todo lo posible por lograrlo. «Ahora sabemos que juntos podemos ganar», dijo al diario 'Daily Telegraph'.

