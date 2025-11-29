Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Yermak camina detrás de Zelenski en una visita al frente. AFP

El jefe de gabinete de Zelenski destituido por corrupción anuncia su marcha al frente para luchar contra Rusia

Andriy Yermak defiende su «inocencia» mientras el presidente ucraniano envía al asesor de Seguridad Rustem Umerov a negociar con EE UU un «final digno de la guerra» que ve cercano

M. Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:32

«Voy al frente y estoy preparado para cualquier represalia». El exjefe de gabinete del presidente de Ucrania anunció su intención de sumarse a una ... brigada militar para combatir a los rusos en unas declaraciones efectuadas a 'The New York Post' horas después de ser destituido bajo sospechas de corrupción. Andriy Yermak aprovechó para defenderse de cualquier posible acusación –aún no ha sido imputado formalmente de delito alguno– y aseguró que es «una persona honesta y decente. Me repugna toda la inmundicia dirigida a mí, y me repugna aún más la falta de apoyo de quienes saben la verdad», añadió.

