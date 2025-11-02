Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Migrantes varados en una balsa frente a las costas de Libia. Reuters

Italia renueva por tres años el polémico acuerdo migratorio con Libia

Las ONG denuncian las violaciones de los derechos humanos que se producen en los centros de internamiento del país norteafricano

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

De manera automática fue renovado este domingo el acuerdo suscrito entre Italia y las milicias armadas que controlan Libia para que traten de poner fin ... a la inmigración irregular en la ruta del Mediterráneo Central a cambio del dinero, el equipamiento y la formación que ofrece la UE. Las ONG que se dedican a realizar salvamentos en el Canal de Sicilia denuncian que este acuerdo, firmado por primera vez en 2017 y que se prolonga ahora por tres años, supone un enorme coste en violaciones de los derechos humanos, ya que los inmigrantes son recluidos en cárceles en condiciones terribles en el país norteafricano y sus embarcaciones a menudo son incluso tiroteadas por las milicias, que cuentan con barcos donados por las autoridades europeas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  5. 5 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  6. 6 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  9. 9 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas
  10. 10 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Italia renueva por tres años el polémico acuerdo migratorio con Libia

Italia renueva por tres años el polémico acuerdo migratorio con Libia