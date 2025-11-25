Italia introduce el delito de feminicidio y lo castiga con cadena perpetua

En una insólita muestra de unidad y en una jornada tan apropiada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ... el Parlamento italiano aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que introduce en el Código Penal el delito de feminicidio, castigándolo con la cadena perpetua. La 'luz verde' definitiva en la Cámara de los Diputados a este normativa impulsada por el Gobierno de la primera ministra por Giorgia Meloni y que fue acogida por la oposición de izquierdas, liderada por Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático, llega después de que el Senado ya aprobara este proyecto de ley el pasado mes de julio.

De esta manera, se modifica el artículo 577 del Código Penal para introducir el concepto de feminicidio, en el que incurrirá quien mate a una mujer movido por «la discriminación o el odio hacia la víctima por el hecho de ser mujer» o también como represalia por una negativa a mantener o proseguir una relación sentimental.

La nueva ley refuerza la obligación de realizar cursos para los hombres que han protagonizado episodios violentos contra las mujeres, potencia la tutela a las víctimas y a los huérfanos con más fondos para las viviendas 'refugio' y simplifica los trámites burocráticos para demostrar que a una mujer se le ha suministrado la llamada 'droga de la violación'. El ministro de Justicia, además, deberá comparecer una vez al año en el Parlamento para explicar cómo evoluciona este problema.

Según los datos del Istat, el instituto oficial de estadística italiano, de los 116 homicidios de mujeres que se registraron en 2024, 106 pueden ser considerados feminicidios: 62 murieron a manos de sus parejas o exparejas, 37 por otro familiar, 3 por un amigo y 4 por desconocidos que actuaron con un encarnizamiento sobre el cuerpo que motivó que entraran en esta clasificación. En los cinco años anteriores la cifra de feminicidios fue similar, oscilando siempre sobre el centenar.

«Es una señal importante de cohesión de la política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres», dijo Meloni para celebrar la aprobación parlamentaria de la nueva ley. No hubo en cambio acuerdo para que saliera adelante el cambio de otro artículo del Código Penal para introducir que «sin consentimiento libre», una relación será considerada delito de violencia sexual. Aunque la primera ministra había llegado inicialmente a un entendimiento en este punto con Schlein, el bloque conservador que sostiene al Gobierno dio este martes marcha atrás e impidió la aprobación definitiva de la reforma en el Senado. «Es inexplicable», lamentaron los parlamentarios de la oposición de izquierdas.