Indignación en Italia por los testimonios de la 'manada de Palermo': «Éramos cien perros encima de una gata»

La indignación crece en Italia tras la puesta en libertad de uno de los siete jóvenes de entre 17 y 22 años detenidos por una violación grupal a una joven de 19 años en la ciudad siciliana de Palermo el pasado 7 de julio. Se trata del menor de edad, que ha sido excarcelado tras confesar los abusos.

Según la acusación, los detenidos habrían emborrachado a la víctima, para llevarla después a una zona aislada y violarla por turnos en un brutal episodio que fue grabado por los jóvenes.

La puesta en libertad de uno de ellos ha puesto en pie de guerra a una sociedad ya conmocionada tras conocer los mensajes intercambiados por los miembros de la 'manada de Palermo' tras la violación grupal.

«Éramos como cien perros encima de una gata (...), te juro que después de que se encontrara mal, se echase al suelo, llamara a la ambulancia, la dejamos allí y nos fuimos». «Ella quería hacérselo con todos, al final cumplimos el capricho». «Le hice daño, ella no quería, decía 'no, para'.... Los puñetazos que le dieron y también las bofetadas, no respiraba».

Los mensajes, hechos públicos por varios medios italianos, fueron reproducidos en redes sociales por el vicepresidente del Gobierno italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, que ha defendido la «prisión y castración química para violadores y pedófilos, italianos o extranjeros«.

«Estos son sólo algunos pasajes del terrorífico relato recogido por la prensa. Repugnante. Inhumano. Ante estas bestialidades imperdonables, no basta con una pesada carga: no se debe permitir que quienes cometen semejante error vuelvan a repetirlo», señalaba Salvini en la red social antes conocida como Twitter, donde se ha mostrado a favor del proyecto de ley que, en ese sentido, ha presentado su partido, la Liga.