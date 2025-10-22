Indignación por el ataque ruso sobre Járkov que obliga a evacuar una guardería con 50 niños

Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, ha provocado la evacuación de ... 50 niños de una guardería. Los proyectiles han causado la muerte de una persona en el distrito afectado.

Tras el bombardeo sobre Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, varios responsables europeos han mostrado su indignación. «Tras otra noche de ataques mortales en Ucrania, los drones del Kremlin han atacado esta mañana una guardería. Hay que poner fin a esta crueldad sin límites. Alto el fuego», ha escrito Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores francés, en X. Su homóloga letona, Baiba Braze, ha señalado: «Misiles, bombas, drones: esa es la respuesta del carnicero del Kremlin (Vladímir Putin) a la propuesta de paz y alto el fuego del presidente Trump en Ucrania. El alto el fuego y la congelación del frente cuentan con el apoyo de Europa y del mundo entero, excepto de Rusia».

La Fiscalía de Járokv ha detallado que las fuerzas rusas han empleado dos drones kamikaze de fabricación iraní modelo Geran-2. El ataque ha caído sobre «una zona de gran densidad administrativa y residencial» de este distrito sobre las 11:00, hora local. «En uno de los edificios funcionaba una guardería privada», ha informado.

«Sólo destrucción y muerte»

El gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov, ha señalado que «los daños son bastante importantes». El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha lamentado la muerte de una persona y cifrado en siete los heridos por este nuevo ataque de una Rusia. «No tiene principios ni reglas», ha criticado.

«Sólo destrucción y muerte», ha dicho en un mensaje en su cuenta de Facebook, en la que ha publicado imágenes de los niños siendo evacuados. «Pequeñas palmas se aferran a los hombros de quienes rescatan y protegen», ha escrito.

El ataque ha tenido lugar pocas horas antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentara la muerte de seis personas por diferentes bombardeos rusos sobre varias localidades, entre ellas Kiev, en plena ofensiva de Moscú sobre instalaciones energéticas de cara a dificultar aún más el invierno. Tras este nueva oleada de proyectiles, parte de los hogares se han quedado sin luz.