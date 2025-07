Hallan muerto al exministro de Transportes ruso tras ser despedido por Putin

Roman Starovoit no era una de las figuras más relevantes del gabinete de Vladímir Putin, sobre todo de cara al exterior, pero su fallecimiento lo ... puso el lunes en el foco internacional. El exministro de Transportes de Rusia, de 53 años, apareció muerto en el distrito de Odintsovo, en la región de Moscú, con una herida de bala horas después de que se publicara el decreto que recogía su despido por parte del jefe del Kremlin. Las primeras conclusiones de la investigación oficial apuntan al suicidio del político, que fue hallado sin vida junto a una pistola Makarov que había recibido como obsequio del Ministerio de Interior en 2023 «por su ayuda en la realización de tareas». Apenas trascendieron más detalles sobre el caso, lo que hizo que se multiplicaran las versiones sobre lo sucedido en los medios rusos.

El Comité de Instrucción de Rusia, que suele encargarse de los asuntos más delicados en el país, trata de «establecer las circunstancias de la muerte» de Starovoit, que tomó las riendas del Ministerio de Transportes hace poco más de un año tras ejercer como gobernador de la región fronteriza de Kursk durante un lustro. La «principal hipótesis» es que se quitó la vida. En una escueta nota indicó, además, que el alto funcionario fue encontrado «en su vehículo particular», un Tesla Model X, aunque medios rusos como el diario 'Izvestia' apuntaron que el cadáver apareció entre unos arbustos, a unos diez metros del aparcamiento del parque Malevich, donde dejó el coche. La zona, no muy lejos de su domicilio, estaba el lunes acordonada.

La muerte de Starovoit, cuyo nombre había sido vinculado a un caso de corrupción en Kursk, se conoció en la tarde del lunes después de que su propio personal de seguridad hallara el cuerpo en torno a las 15.00 hora local. Pero no se sabe cuánto tiempo llevaba sin vida. Andréi Kartapolov, presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, aseguró a la cadena RTVI que el fallecimiento se produjo «hace bastante tiempo». El vehículo, según miembros del servicio de vigilancia del parque, no se había movido de allí desde el domingo. Sin embargo, diferentes canales de Telegram afirmaron que el político fue visto el lunes en las instalaciones del Ministerio de Transportes, donde habría llegado a trabajar por la mañana, mantuvo una reunión –al tiempo que trascendía su cese– y se fue a casa tras despedirse de sus compañeros. Otras publicaciones, como el diario 'Gazeta', señalaron que hacía un par de días que su familia –estaba divorciado y tenía dos hijas– no hablaba con él.

Caso de corrupción

El Kremlin eludió referirse al fallecimiento de Starovoit y tan sólo Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, se pronunció sobre su salida del equipo de gobierno. «En el decreto –de destitución– se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre», respondió después de que periodistas le plantearan esa circunstancia como causa del despido. El texto no recoge ese motivo ni otros. El ministro, según algunos medios rusos, se había convertido en un elemento incómodo dentro del gabinete tras salir a la luz un supuesto caso de corrupción en Kursk por el presunto desvío de fondos para la construcción de estructuras defensivas en esta región, lo que habría dejado a la zona en una situación de vulnerabilidad. De hecho, las tropas ucranianas protagonizaron el pasado verano una importante incursión en este área y no lograron ser expulsadas hasta principios de este año.

La investigación oficial apunta al suicidio como «principal hipótesis» del fallecimiento de quien fue gobernador de Kursk

Alexéi Smirnov, que sustituyó a Starovoit como gobernador interino de la provincia, fue arrestado el pasado abril acusado de corrupción y estafa dentro de esta causa y en sus declaraciones habría apuntado el nombre del ministro de Transportes. La firma del fallecido figuraría en facturas por valor de 19.400 millones de rublos (206,2 millones de euros al cambio) del presupuesto para la construcción de fortificaciones y tenía poder para decidir a quién encargar las subcontratas, informaba el lunes 'Gazeta', que deslizó que la empresa seleccionada ejecutó asimismo la construcción de la residencia del alto funcionario en Durnevo (Kursk).

No había ninguna acusación formal contra Starovoit antes de su muerte, o al menos no se había hecho pública, pero canales de Telegram rusos indicaron que el exministro podía haber llegado a recibir una condena de hasta veinte años de cárcel por fraude y malversación de fondos públicos. Putin, sin hacer comentario alguno sobre todo lo ocurrido alrededor del exministro, se reunió el lunes con su elegido como nuevo titular de Transportes, Andréi Nikitin, hasta ahora gobernador de Novgorod.