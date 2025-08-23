Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

onald Trump recibió el pasado lunes a varios líderes europeos, que escoltaron al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Efe

Europa aprende a inclinarse ante Trump al sentirse vulnerable por la amenaza de Rusia

Los líderes del Viejo Continente pasan de la crítica al elogio en sólo unos meses y aceptan los aranceles para no perder a su aliado más poderoso

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:39

Nada más llegar a finales de enero a la Casa Blanca, Donald Trump reclamó Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro ... de la Unión Europea. En ese inicio de su segundo mandato y durante una conversación privada que al final salió a la luz, el presidente norteamericano calificó de «patéticos» a los líderes comunitarios. De hecho, dijo que no defendería a los socios de la OTAN que no elevaran su gasto militar. Y añadió que la UE era un grupo creado para «fastidiar a Estados Unidos». Demasiadas reglas, burocracia y bienestar social. El pasado lunes, al salir de la reunión en Washington con el dirigente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los principales mandatarios europeos, el magnate le dio la vuelta a su discurso y declaró en Fox News: «Ha sido una charla entre amigos, entre aliados que se respetan y se caen bien». De sanguijuelas a colegas. ¿En qué ha cambiado Trump? En nada. Ha cambiado Europa, que se ha inclinado ante el poder militar y económico de EEUU y ha aprendido a hablar en el idioma que más le gusta al líder republicano.  

