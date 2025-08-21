Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Raphäel Graven, verdadero nombrel 'streamer fallecido, en una de sus intervenciones. E.C.

Un jugador del PSG y un ex del Barça participaron en el directo en el que falleció el 'streamer' francés

La autopsia descarta la intervención de terceros en la muerte pero todavía se desconocen los análisis de toxicología

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:30

La autopsia realizada al 'streamer' francés 'Jean Pormanove', fallecido el lunes en una trasmisión en vivo realizada en la plataforma Kick, ha revelado que la ... muerte no estuvo causada por la intervención de terceros, según aseguró ayer la Fiscalía de Niza. El caso, que ha conmocionado Francia, tuvo ayer una derivada al saberse que dos futbolistas de la Ligue 1 participaron en el directo que concluyó con la muerte.

