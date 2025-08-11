Detienen en Marruecos a una activista LGTBI por ponerse una camiseta con la frase: 'Alá es lesbiana'

Un juzgado de Rabat ha ordenado el ingreso en prisión de Ibtissam Lachgar, una de las principales defensoras de los derechos LGTBI en Marruecos y ... conocida por su activismo a favor de los derechos humanos. Lachgar se enfrenta a la posibilidad de ser acusada de atentar contra la religión islámica, un delito previsto en el código penal y que puede implicar multas de entre 2.000 y 20.000 euros e incluso cinco años de prisión si el delito se produce en un medio público.

El caso de Ibtissam Lachgar se inició el pasado 31 de julio, cuando la activista colgó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía con una camiseta de color negro en la que se podía leer, en árabe e inglés, 'Allá es lesbiana'. En el texto que la activista añadió a la imagen se acusaba al islam de ser «fascista» y «misógino». A raíz de esta publicación, las redes sociales estallaron en ataques en su contra. Según ella misma declaró, en pocos días recibió «miles de amenazas de violación, de muerte y de llamamientos al linchamiento y la lapidación». Las personas que comenzaron esta campaña reclamaban también a las autoridades marroquíes que tomasen medidas contra la feminista.

El pasado domingo fue arrestada por agentes de la Policía judicial de Rabat. Tras su arresto, la Fiscalía hizo público un comunicado en el que explicó que había ordenado la detención «conforme a la ley» por haber difundido una imagen «que supone una ofensa a la religión islámica». «Las medidas legales a adoptar serán tomadas en función de los resultados de la investigación», agregaron.

Nacida en 1975, Ibtissam Lachgar es una de las fundadoras del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), uno de los colectivos a favor de los derechos humanos que trabajan en Marruecos. El grupo ya generó polémica en 2009, cuando organizó un picnic durante el Ramadán. El evento pretendía protestar contra la legislación marroquí que considera delito no respetar al ayuno que marca la religión islámica. Lachgar también ha organizado actos públicos a favor del movimiento LGTBI.