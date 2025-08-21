Detenido en Italia un ucraniano acusado de sabotear los gasoductos Nord Stream en el Báltico

lucasLas autoridades italianas detuvieron este jueves a un ciudadano ucraniano buscado en Alemania bajo la acusación de ser el cerebro de la operación de sabotaje ... contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Este hecho supuso un punto de inflexión en la invasión rusa de Ucrania que se había iniciado apenas seis meses antes.

La Fiscalía germana sospecha que el arrestado es «presumiblemente uno de los coordinadores» de la trama. Así, el Ministerio Público le imputa haber detonado la carga explosiva que dañó la infraestructura en el mar Báltico.

El arresto tuvo lugar en Rímini, una ciudad en el noreste de Italia. Roma tiene previsto extraditar al hombre a Alemania, el país en el que desembocan los gasoductos desde Rusia. «La Fiscalía federal germana ordenó la detención, en virtud de una orden europea, del ciudadano ucraniano Serhii K. por parte de la Policía italiana», según un comunicado oficial.

Inoperativos

El 26 de septiembre de 2022 se detectaron cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 frente a la isla danesa de Bornholm, que conectaban Rusia con Alemania y estaban en medio de las tensiones geopolíticas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Ninguna de esas instalaciones estaba operativa cuando se produjeron las fugas.

Según la Fiscalía, «para el transporte, el detenido y sus cómplices utilizaron un velero que había zarpado de Rostock», un puerto germano en el Báltico. El barco fue alquilado a una empresa alemana con documentos de identidad falsos.