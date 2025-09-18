Más de 500.000 personas protestan contra la austeridad en Francia

Francia ha vivido este jueves su mayor jornada de huelgas y protestas desde la primavera de 2023. Entre más de un millón de personas, según ... los sindicatos, y más de 500.000, según el Ministerio del Interior, se manifestaron contra la austeridad en el conjunto del territorio galo. La huelga general, respaldada por todas las grandes organizaciones de trabajadores, tuvo un seguimiento claramente superior al paro nacional de la semana pasada impulsado en las redes sociales con el eslogan 'Bloquearlo todo'. La presión de la calle sube para el presidente, Emmanuel Macron, y el flamante primer ministro, Sébastien Lecornu.

El nuevo responsable del Ejecutivo, que aún no ha compuesto su Gobierno, se ha enfrentado en menos de diez días en el cargo a dos huelgas nacionales. Desde el 1 de mayo de 2023, no se observaban cifras de manifestantes como las que hubo este jueves en Francia, siendo especialmente elevadas en París. Entre 240.000 (sindicatos) y 55.000 personas (Ministerio del Interior) protestaron por el este de la capital. Lecornu, de 39 años, puede consolarse diciéndose que las movilizaciones han resultado inferiores a las más multitudinarias de 2023, cuando se superó con claridad el millón de manifestantes según los datos gubernamentales.

«Estas movilizaciones son como un búmeran respecto a las protestas de hace dos años. La rabia que había entonces sigue presente», explicaba a este medio la sindicalista Sylvie Perron, de 56 años, refiriéndose a las manifestaciones contra una impopular reforma de las pensiones, que aumentó de 62 a 64 años la edad mínima para jubilarse. «Desde 2017, Macron nunca nos ha hecho caso», añadía esta exdirectora de instituto y actualmente liberada sindical de la CFDT, la organización de trabajadores con un mayor número de afiliados.

Las huelgas y manifestaciones de este jueves habían sido convocadas por una alianza unitaria de todos los sindicatos, desde la moderada CFDT hasta la más combativa y radical CGT. Aunque predominó un ambiente festivo, grupúsculos de manifestantes encapuchados y con afinidades anarquistas —los llamados «black blocs»— rompieron vitrinas, paradas de autobuses y protagonizaron enfrentamientos con los antidisturbios en la cabecera de la manifestación en París y en otras localidades. Hubo 181 arrestos (31 de ellos en la capital) tras una jornada menos agitada que la de la semana pasada, según datos comunicados a media tarde. Además, 11 antidisturbios y el mismo número de manifestantes resultaron heridos, la mayoría de ellos de forma leve.

El seguimiento del paro nacional fue importante en el sector ferroviario, de los transportes metropolitanos —especialmente en el metro de la región de París, donde varias estaciones estuvieron cerradas— y en la educación pública, con porcentajes de huelguistas que oscilaron entre el 17% (Gobierno) y el 33% (sindicatos.). También contó con un gran respaldo por parte de los farmacéuticos, que protestaron por la disminución de la parte que el Estado financia de los medicamentos genéricos.

«Me temo que copien el plan de Bayrou»

«Me temo que el proyecto de ley presupuestario de Lecornu será una copia del plan de Bayrou», aseguraba Nicolas, militante en la CGT y técnico de sala de operaciones, presente en un piquete delante del hospital Tenon en París. El anterior primer ministro, obligado a dimitir la semana pasada tras perder un voto de confianza en la Asamblea Nacional, propuso un plan de austeridad (valorado en ceca de 44.000 millones de euros) en aras de reducir el elevado déficit público de Francia. Está previsto que sea del 5,4% del PIB al final de este año.

Pocos días después de su designación, Lecornu anunció que renunciaba a la supresión de dos de los once días festivos en el calendario laboral galo, la propuesta más impopular del plan Bayrou. «Esa medida era el árbol que escondía el bosque. Sabíamos desde un inicio que la iban a quitar», afirmaba Sophie Gravelines, una profesora de secundaria, presente en el cortejo parisino, que empezó en la Plaza de la Bastilla. En esa marcha abundaron las referencias a la «tasa Zucman», un impuesto especial para los 1.800 franceses más ricos que exige el Partido Socialista para dar una mínima estabilidad al Ejecutivo y dejarle adoptar los presupuestos del 2026.

Las protestas no solo aumentan la presión para Lecornu y Macron, sino también para esa formación de centro-izquierda. El nuevo primer ministro quiere convencer a los dirigentes socialistas para que suavicen su oposición en la Asamblea, donde han forzado a dimitir a dos jefes del Gobierno en menos de un año. «El mensaje que queremos transmitir es que no habrá estabilidad política sin justicia social», avisó Sophie Binet, secretaria general de la CGT.