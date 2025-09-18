Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un grupo de manifestantes se manifiesta en Marsella contra los recortes.

Un grupo de manifestantes se manifiesta en Marsella contra los recortes. EP

Más de 500.000 personas protestan contra la austeridad en Francia

La movilización crece respecto a la semana pasada en una huelga general con un fuerte seguimiento en el sector de los transportes, educación y en las farmacias

Enric Bonet

París

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:43

Francia ha vivido este jueves su mayor jornada de huelgas y protestas desde la primavera de 2023. Entre más de un millón de personas, según ... los sindicatos, y más de 500.000, según el Ministerio del Interior, se manifestaron contra la austeridad en el conjunto del territorio galo. La huelga general, respaldada por todas las grandes organizaciones de trabajadores, tuvo un seguimiento claramente superior al paro nacional de la semana pasada impulsado en las redes sociales con el eslogan 'Bloquearlo todo'. La presión de la calle sube para el presidente, Emmanuel Macron, y el flamante primer ministro, Sébastien Lecornu.

