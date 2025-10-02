Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El cuerpo del agresor después de ser abatido por la Policía. Reuters

Un hombre mata a dos personas y hiere a tres en una sinagoga en Mánchester en pleno Yom Kippur

El individuo atropelló y acuchilló a varias personas que aguardaban fuera del templo y fue abatido por la Policía

Yvannia Salazar-Saborio

Londres

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:27

Comenta

En la mañana de este jueves, la comunidad judía de Mánchester vivió uno de los episodios más graves de violencia reciente en el Reino Unido, ... en un ataque perpetrado frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el barrio de Crumpsall, a unos seis kilómetros del centro de la ciudad. Según la Policía de Greater Manchester, la primera llamada de alerta se recibió a las 09.31 horas, cuando varios testigos informaron de que un vehículo había sido conducido deliberadamente hacia un grupo de personas en las inmediaciones del templo, y que también se habían producido apuñalamientos.

