Un hombre mata a dos personas y hiere a tres en una sinagoga en Mánchester en pleno Yom Kippur

En la mañana de este jueves, la comunidad judía de Mánchester vivió uno de los episodios más graves de violencia reciente en el Reino Unido, ... en un ataque perpetrado frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el barrio de Crumpsall, a unos seis kilómetros del centro de la ciudad. Según la Policía de Greater Manchester, la primera llamada de alerta se recibió a las 09.31 horas, cuando varios testigos informaron de que un vehículo había sido conducido deliberadamente hacia un grupo de personas en las inmediaciones del templo, y que también se habían producido apuñalamientos.

.

🚨🇬🇧 | ATAQUE EN SINAGOGA DE MANCHESTER

Las fuerzas de seguridad llegaron poco después y desplegaron a sus unidades armadas, declarando de inmediato un «incidente mayor» e invocando la llamada «Operación Plato», el protocolo que se activa en casos de atentados terroristas de gran escala o ataques de tipo «marauding», en los que un agresor se desplaza para causar múltiples víctimas. La declaración de este nivel de alerta implica la coordinación inmediata de policía, ambulancias y bomberos, así como la activación de planes de emergencia en los hospitales de la zona.

Los servicios médicos confirmaron que dos personas murieron y tres más resultaron heridas de gravedad con lesiones ocasionadas tanto por el vehículo como por arma blanca. Según la prensa local, entre las víctimas se encuentra un guardia de seguridad de la sinagoga.

El sospechoso del ataque fue alcanzado por disparos de la policía tras ignorar varias advertencias, tal y como relató un testigo a la BBC. Gareth, conductor de una furgoneta de reparto que se encontraba en las inmediaciones, explicó a la emisora local que al principio pensó que se trataba de un accidente de tráfico. Sin embargo, al acercarse vio a «un hombre sangrando en el suelo» y a otro «con un cuchillo, apuñalando la ventana de un edificio cercano intentando entrar». Añadió que los agentes llegaron «en cuestión de segundos» y que, tras darle «un par de advertencias» que el individuo no atendió, «le dispararon y cayó al suelo». Según su testimonio, el hombre intentó reincorporarse y fue entonces cuando los agentes le dispararon de nuevo.

El alcalde de Greater Manchester, Andy Burnham, declaró que «se cree que el agresor ha fallecido», y subrayó que «el peligro inmediato parece haber terminado», aunque pidió a la población que evite la zona mientras la policía mantiene el cordón de seguridad y prosigue las labores de investigación. La policía señaló que no se puede confirmar el estado del supuesto agresor debido a la presencia de «objetos sospechosos en su persona», por lo que una unidad de desactivación de explosivos se encuentra en el lugar.

«Estoy horrorizado»

El ataque se produjo en Yom Kippur, la jornada más sagrada del calendario judío, un día de ayuno, oración y asistencia masiva a las sinagogas. Este hecho añadió un elemento de conmoción entre los fieles y la comunidad judía en el Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer, incluso interrumpió su viaje oficial a Dinamarca para regresar a Londres y presidir esta misma tarde una reunión de emergencia del comité Cobra, el órgano de coordinación gubernamental en casos de crisis.

En un comunicado difundido a media mañana, Starmer afirmó: «Estoy horrorizado por el ataque en una sinagoga en Crumpsall. El hecho de que haya tenido lugar en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más espantoso. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y mi agradecimiento va para los servicios de emergencia y todos los equipos de primera respuesta».

Más tarde, el jefe del Ejecutivo confirmó que «recursos policiales adicionales» se desplegarán en sinagogas de todo el país para reforzar la seguridad de la comunidad judía. «Haremos todo lo necesario para mantener a salvo a nuestra comunidad judía», subrayó.

Desde la oposición, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, condenó lo sucedido y lo calificó de «un ataque vil y repugnante contra la comunidad judía en su día más sagrado».

En el lugar del ataque, los testigos describieron la presencia de «helicópteros sobrevolando la zona, sirenas cada pocos minutos y un importante despliegue de policía, ambulancias y bomberos».

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre la motivación del ataque, el hecho de que la policía activara la Operación Plato refuerza la hipótesis de que se consideró desde el inicio como un posible atentado terrorista.

El Reino Unido ha vivido en los últimos años episodios de violencia vinculados a motivaciones extremistas, tanto islamistas como de ultraderecha, y las sinagogas, al igual que mezquitas y otras instituciones religiosas, se encuentran desde hace tiempo bajo medidas especiales de protección.