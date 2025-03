Al menos cuatro heridos en un apuñalamiento en Ámsterdam

Al menos cuatro personas han resultado heridas este jueves en un apuñalamiento múltiple cerca de la céntrica plaza Dam de Ámsterdam, según ha informado la ... Policía de la capital de Países Bajos. El presunto autor de los hechos ha sido detenido aunque todavía no se conocen las razones de este ataque con arma blanca. Según recoge la prensa holandesa, los testigos de los hechos entre las víctimas habría una anciana y una mujer más joven que fueron acuchilladas por la espalda en plena calle.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 15.30 horas, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado numerosos agentes de Policía y personal de emergencias, incluido un helicóptero sanitario.

En las imágenes compartidas a través de las redes sociales se puede ver al sospechoso en la calle, siendo inmovilizado en el suelo por agentes de policía tras ser interceptado por un ciudadano anónimo. Al parecer también resultó herido durante el arresto y todavía no ha sido interrogado porque ha requerido tratamiento para sus lesiones een la pierna. Las primeras informaciones apuntaban a cinco heridos, con lo que la cifra se rebajó a cuatro. «Esto significa que hay cuatro víctimas, que resultaron gravemente heridas», ha anunciado un portavoz de la policía en la plaza Dam, que no pudo especificar qué lesiones tenían ni si su vida corría peligro.

«La situación es estable en este momento», se ha limitado a decir el agente en una conferencia de prensa en la que no se han dado a conocer más detalles. Ni siquiera sobre la identidad del sospechoso. Pero sí ha agregado que la Policía había recibido un informe de un robo, aunque se están investigando las circunstancias exactas de lo sucedido y se espera a que el presunto autor de los hechos reciba atención médica para poder interrogarlo.

Las autoridades acordonaron la zona donde se produjo el apuñalamiento, cerca de la plaza Dam, aunque el cordón policial ya se ha levantado una hora después del ataque y se ha despejado este enclave del centro de Ámsterdam. Varios comercios aledaños han cerrado sus puertas antes de tiempo debido a este trágico suceso.

«Actualmente no tenemos información sobre la causa ni el motivo del apuñalamiento. Esto forma parte de nuestra investigación», asegura la policía en un comunicado. No se ha informado sobre el estado de salud de los heridos. Según un portavoz policial todavía no está del todo claro si el peligro ha desaparecido con el arresto de este individuo.

La Policía de Ámsterdam ha confirmado en sus redes sociales que por el momento se desconocen las razones que han motivado el ataque, el cual se encuentra bajo investigación. De hecho, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comparta material gráfico de los hechos.

«Grito helador»

Un testigo ha contado en declaraciones al periódico 'De Telegraaf' que en la plaza Dam que «de repente se oyó un grito helador», tras lo cual se desató el pánico. Pero ni él ni los transeúntes tenían claro de inmediato qué estaba sucediendo. Una empleada de una tienda cercana también relata que de repente escuchó muchos alaridos y que la multitid comenzó a correr en dirección a ellos.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, ha abandonado una reunión del consejo de gobierno debido a la situación y se encuentra reunida con el fiscal jefe, René de Beukelaer, y el jefe de Policía, Peter Holla.