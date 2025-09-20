Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Los aeródromos afectados recomiendan consultar el estado de los vuelos antes de acudir a las terminales

T Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:58

Caos en varios aeropuertos de Europa. Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque está causando importantes retrasos y cancelaciones en varios ... aeródromos, entre ellos el de Heathrow, en Londres, el de Berlín y Bruselas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  2. 2 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  3. 3 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  4. 4 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  5. 5 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  6. 6 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  7. 7 La Policía Canaria autogalardona a cuatro de los cinco miembros del tribunal de sus propios premios
  8. 8 Â«Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curadoÂ»
  9. 9 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  10. 10 Los médicos mantienen la huelga tras sentarse con Sanidad: «No garantizan nada»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín