La policía de Múnich ha ordenado el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada. Reuters

Cerrado el Oktoberfest de Múnich por amenaza de bomba

Las autoridades alemanas investigan posibles vínculos entre los explosivos hallados en el incendio de una vivienda y el famoso festival de la cerveza

Daniel de Lucas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:19

El famoso Oktoberfest de Múnich, la mayor fiesta del mundo de la cerveza, permanecerá cerrado hasta al menos las 17.00 horas de este miércoles. ... Las autoridades alemanas han tomado esta decisión después de que la Policía descubriera explosivos en una vivienda incendiada en el norte de la capital bávara. Este cierre temporal es una medida preventiva mientras las fuerzas de seguridad investigan el origen del material explosivo y su posible relación con el evento cervecero que acoge la ciudad, por lo que ha levantado expectación mediática.

