Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Equipos de rescate trabajan junto un edificio residencial de 21 plantas en Kiev tras un ataque ruso. EFE

Otra noche de terror y lluvia de drones sobre Kiev deja al menos cinco muertos

Rusia multiplica su capacidad de producción de bombas planeadoras y lanza un ataque masivo con cerca de 500 proyectiles

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

Estaba en casa con mi abuela cuando un dron ha impactado contra nuestro edificio. De repente, olía a neumático quemado. Me he asomado a la ... ventana y he visto a gente correr, gritar, pedir ayuda. Era una sensación extraña. Estamos en guerra desde hace cuatro años, pero cuando las bombas llegan a tu casa te das cuenta de que está mucho más cerca de lo que crees», relata Aleksi, un joven vecino de Kiev. En el bloque de apartamentos donde vive han muerto este viernes al menos cinco personas durante un ataque masivo de Rusia con 430 aparatos no tripulados y 19 misiles. En Odesa fallecieron otros dos ciudadanos al ser bombardeado un mercado. Fue otra noche de terror. «Nos quedamos sin luz durante horas cada día... no sé qué podemos hacer. Simplemente, o te adaptas o mueres. No hay más alternativa», dice Aleksi.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  2. 2 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  3. 3 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  4. 4 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  5. 5 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima
  7. 7 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  8. 8 Caso Valka: el PP pide a Darias que aparte a la concejala Inmaculada Medina tras su imputación
  9. 9 Este es el radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Otra noche de terror y lluvia de drones sobre Kiev deja al menos cinco muertos

Otra noche de terror y lluvia de drones sobre Kiev deja al menos cinco muertos