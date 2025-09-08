Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro francés, François Bayrou, en la Asamblea Nacional. AFP

La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

El voto en contra a su plan de recortes obliga a Bayrou a dimitir y lleva al país a una nueva etapa de inestabilidad política

Enric Bonet

París

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:08

«He querido someterme a esta prueba de la verdad. Algunos de vosotros piensan que es irracional y arriesgada. Pero el mayor riesgo hubiera sido ... continuar como de costumbre». El primer ministro francés, François Bayrou, reconoció este lunes que el último episodio de la inestable política francesa lleva su firma. El responsable del Ejecutivo había decidido el 25 de agosto someterse a un voto de confianza, con muy pocas opciones de superarlo. Este lunes se confirmó su derrota, que le obliga constitucionalmente a dimitir. No había ningún suspense respecto al fracaso de la extraña maniobra de Bayrou, cuyo principal interrogante es si tendrá alguna utilidad en la etapa de inestabilidad política en la que se adentra Francia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  3. 3 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  4. 4 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»
  7. 7 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  8. 8 El peligroso laberinto del Chano Cruz
  9. 9 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  10. 10 Detenidos tres jóvenes, uno de ellos menor, por un robo con violencia a un joven con discapacidad en Los Realejos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno