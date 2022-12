Alemania envía vacunas de BioNTech/Pfizer a China para inmunizar a sus nacionales

El Gobierno federal alemán ha enviado este miércoles a Pekín un primer cargamento de vacunas contra el coronavirus del laboratorio germano BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer para inmunizar a sus más de 20.000 ciudadanos residentes en China. La medida se produce cuando el país asiático parece haber abandonado la política de 'covid cero' y ha relajado una buena parte de sus restricciones, permitiendo que el virus se propague. El portavoz oficial del Ejecutivo de Berlín, Steffen Hebesteit, anunció que el primer envío alcanzará su meta antes de acabar la jornada. La embajadora alemana en Pekín, Patricia Flor, destacó que las vacunaciones de los ciudadanos alemanes comenzarán lo antes posible.

Expertos médicos alemanes dudan, sin embargo, de que la vacunación se produzca a tiempo. La mayoría de los alemanes en China residen en Shanghái y su entorno o en la capital del país, y en ambas ciudades el virus se está propagando a una velocidad vertiginosa, tras el cambio de estrategia de Pekín para combatir la enfermedad anunciado el pasado 7 de diciembre. Tan solo en la capital se calcula que varios millones de personas se han infectado y las propias autoridades sanitarias chinas calculan que cada persona portadora del virus contagia a su vez a otras dieciséis. Un desarrollo tan vertiginoso no se había registrado ni en Europa ni en Estados Unidos en el momento álgido de la pandemia.

Unos de los motivos, según expertos alemanes, es que la vacuna china, pese a ser aplicada incluso en tres dosis, no genera los suficientes anticuerpos como para combatir la virulenta variante ómicron. Los contagios se producen como si uno no estuviera vacunado en absoluto. Entre tanto, la Embajada alemana en Pekín ha enviado ya a todos los residentes germanos en China un mensaje en el que se les ofrece en breve una vacunación gratuita. Podrán ser inmunizados en cinco grandes ciudades: Pekín, Shanghái, Shenyang, Chengdu y Guangzhou. En todas ellas el coronavirus se está propagando muy rápidamente. La oferta es solo para nacionales alemanes y especifica que «familiares con otra nacionalidad no se verán incluidos».

Todos los expatriados

La información contradice los resultados de la reciente visita del canciller federal, Olaf Scholz, a Pekín, donde se entrevistó con el presidente chino, Xi Jinping. Entonces en Berlín se anunció un acuerdo entre ambos gobiernos para que, gracias a la iniciativa alemana, pudieran ser vacunados todos los europeos residentes en aquel país. Las vacunas las aportaría Berlín. Scholz comentó tras esa visita que Pekín había autorizado la vacunación de todos los «expatriados» con ayuda alemana. Lo que hizo que también estadounidenses o japoneses mostraran su interés por participar en la campaña iniciada por el Ejecutivo alemán. Fuentes del Gobierno germano destacaron que Berlín ha insistido ante Pekín en las últimas semanas con su oferta de montar una fábrica para la vacuna de BioNTech/Pfizer en China para ayudar a inmunizar a la población del país, aunque hasta ahora la respuesta ha sido negativa.

El permiso temporal para enviar a China vacunas de producción alemana se ha producido a la vez que Berlín ha autorizado a Pekín mandar a Alemania dosis de su producto Sinovac para inmunizar a sus nacionales en este país. «Con esa autorización queremos alcanzar que los ciudadanos chinos puedan verse protegidos aquí por su propia vacuna», señaló el ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach el pasado 7 de diciembre al anunciar el acuerdo bilateral alcanzado. Eso sí, la vacuna china solo será administrada a nacionales de ese país residentes en Alemania y únicamente en la embajada y los consulados de China.