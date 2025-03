Más de 500.000 pasajeros en tierra por la huelga en aeropuertos alemanes

Juan Carlos Barrena Lunes, 10 de marzo 2025, 07:39 Comenta Compartir

Alemania amaneció este lunes prácticamente sin tráfico aéreo ante la huelga de personal en los 13 principales aeropuertos del país, que ha paralizado prácticamente su funcionamiento y deja en tierra a más de medio millón de pasajeros. Convocado por el sindicato de servicios públicos Verdi, el paro de 24 horas comenzó la pasada medianoche y finaliza la próxima dando lugar a la suspensión de más de 3.400 vuelos.

En la huelga participa el personal de 'check-in' de pasajeros, los responsables de los servicios de seguridad y control antes de los embarques, los manipuladores de equipajes y los operarios que atienden las necesidades de los aviones en pista. Además de los dos grandes nudos aéreos germanos de Fráncfort y Múnich, han suspendido sus actividades los aeropuertos de Hamburgo, Bremen, Hanover, Berlín, Düsseldorf, Colonia, Leipzig y Stuttgart, así como Weeze y Karlsruhe.

En el caso de la capital alemana, los gestores del aeropuerto Willy Brandt anunciaron el cierre total de las instalaciones. «Todos los previstos despegues y aterrizajes se han visto afectados por la huelga y no podrán llevarse a cabo», señaló un portavoz del aeropuerto. Se trata concretamente de 246 vuelos, que no podrán disfrutar unos 67.000 pasajeros. En otros como el de Fráncfort el tráfico se está viendo muy restringido, aunque no ha llegado a suspenderse completamente.

Un portavoz de Fraport, la empresa gestora, destacó que en el mayor nudo de comunicaciones aérea del continente no podrán acceder pasajeros a las zonas de embarque, pero si podrán cambiar de aparato quienes se encuentren en tránsito y utilicen el aeropuerto de Fráncfort como puente entre dos vuelos. De esta manera se espera que puedan ejecutarse unos 1.170 vuelos con unos 150.000 pasajeros. Lo mismo sucede con Múnich, donde se espera que 170 vuelos lleguen a tener lugar.

La huelga es parte de la campaña de presiones de Verdi contra la patronal en las negociaciones para el convenio colectivo de los 2,5 millones de empleados públicos en Alemania. Negociaciones que tienen lugar con representantes del estado central, los 16 estados federados y los municipios, Verdi exige aumentos salariales del 8% o un mínimo de 350 euros más al mes, así como tres días libres suplementarios para todos los trabadores del sector, también cuidadoras de guardería, operarios de basura o empleados de la administración.