El gigante "Baby Trump" sobrevuela Londres como protesta contra Trump

Un equipo de activistas terminó de inflar el enorme e irreverente artefacto a primera hora de la mañana en la Plaza del Parlamento, una hora antes del inicio oficial de la manifestación organizada por el grupo "Juntos Contra Trump" en otro enclave céntrico, la Plaza de Trafalgar.

Hacia esa hora comenzaron a concentrarse los primeros manifestantes, que esperan marchar como protesta desde Trafalgar hasta la zona del Parlamento, cerca de la residencia oficial de Downing Street, donde se reunirán Trump y la primera ministra británica, Theresa May, que dimite este viernes.

En la Plaza del Parlamento se podía ver desde primera hora a un grupo de organizadores ataviados con monos y gorros rojos en los que se leía "los cuidadores de Trump" (Trump babysitters), que establecieron un cordón de seguridad mientras inflaban el globo anaranjado.

También circula por Londres un robot gigante que parodia al presidente, mientras tuitea sentado desde la taza del váter al tiempo que prorrumpe exabruptos como You are fake news (noticias falsas) o «I'm a very stable genius» (Soy un genio muy equilibrado), con un audio que emite la voz de Trump.