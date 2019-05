El Brexit de May vuelve a quedarse sin apoyos

"No hemos visto aún la nueva proposición de le, pero nada de lo que haya escuchado me lleva a creer que sea fundamentalmente diferente de la anterior proposición presentada, así que por ahora no vamos a apoyarla", ha afirmado Corbyn en una entrevista en la BBC.

Corbyn responde así a un artículo de May publicado en 'The Sunday Times' en el que anuncia "una nueva y valiente oferta" con "un paquete de medidas mejoradas" para lograr la ratificación del Acuerdo de retirada.

El Gobierno y los laboristas llevan semanas negociando para lograr el respaldo de los diputados laboristas a una nueva propuesta de acuerdo de retirada de la UE, pero por ahora las negociaciones no han dado frutos.

El objetivo inicial era que el Brexit se consumara el 31 de marzo, pero el rechazo de los laboristas --que aspiran a una relación más estrecha con Europa-- y de los 'brexiters’ --los conservadores que rechazan incluso la liviana vinculación prevista en el acuerdo negociado por May con Bruselas-- han impedido la salida. Bruselas y Londres se han dado hasta octubre para negociar un nuevo acuerdo.