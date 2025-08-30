Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las estrellas. Las pirámides se han convertido en un gran reclamo para los influencers.

Egipto por la vía rápida

Ecos del mundo ·

Un país en doce días. El turismo contrarreloj priva al viajero del contacto con la vida del país

Joseba Martín

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:15

El callejón de Midaq hubiera quedado en completo silencio de no ser por el café de Kirsha, que encendía sus lámparas, de luz eléctrica, en ... cuyos cables anidaban las moscas, y se empezaba a llenar de contertulios». La frase está sacada del primer capítulo de 'El callejón de los milagros' de Naguib Mahfuz, premio Nobel en 1988. La historia se centra en las callejuelas de Jan el-Jalili, el antiguo bazar de El Cairo, visita obligada para los turistas. Y allí está el Café El Fishawy, o Café de los Espejos, donde se sentaba Mahfuz a escribir. Pero eso no interesa al turista habitual. Una oferta de 'Egipto al completo' de una docena de días se limita a tres partes: El Cairo (pirámides, museos, bazares), el crucero (templos, tumbas) y el Mar Rojo (playa, esnórquel, buceo). Una propuesta atractiva, por la vía rápida, que priva al viajero del contacto con la vida cotidiana del país.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  2. 2 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  3. 3 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  4. 4 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker
  5. 5 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía
  6. 6 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  7. 7 Raquel del Rosario: «Es un orgullo y un privilegio ser la pregonera de las fiestas del Pino»
  8. 8 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta
  9. 9 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  10. 10 Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Egipto por la vía rápida

Egipto por la vía rápida