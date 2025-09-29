Un hombre mata a tiros a cuatro fieles en una iglesia mormona de Michigan antes de reducirla a cenizas

Al menos cuatro personas han muerto y otras ocho resultaron heridas este domingo en un brutal episodio de violencia armada en Estados Unidos. Un hombre ... de 40 años estrelló una camioneta contra una iglesia mormona en Grand Blanc (Michigan) y luego disparó con un rifle de asalto contra cientos de fieles que en ese momento asistían a un oficio religioso. El pistolero alcanzó al menos a diez personas antes de que la Policía le abatiera a tiros.

Los hechos ocurrieron con gran rapidez cerca de la conocida ciudad de Flint. Según las fuerzas de seguridad, el individuo arremetió sobre las 10.25 horas contra la pared de ladrillo del templo, perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con un vehículo decorado con banderas estadounidenses. Ocho minutos más tarde, murió en el enfrentamiento con los agentes, pero antes le dio tiempo para prender fuego al edificio supuestamente después de rociarlo con gasolina.

William Renye, jefe de Policía de Grand Blanc, identificó al presunto pistolero como Thomas Jacob Sanford, residente en una ciudad cercana del mismo Estado. Veterano de la Infantería de Marina, sirvió en Irak entre 2004 y 2008. Algunos de sus conocidos y vecinos manifestaron su sorpresa al enterarse de que se trataba del agresor, ya que parecía «una buena persona» y siempre se había comportado «con normalidad». Aspirante a escultor, trabajaba en una empresa de paisajismo que en invierno se dedicaba a limpiar la nieve de las carreteras.

Los investigadores desconocen el motivo del atentado. Dos de los cadáveres fueron localizados mientras los servicios de emergencias inspeccionaban los restos del templo reducidos a escombros debido al fuego. Los otros dos presentaban orificios de bala. Al parecer, un equipo de desactivadores encontró también tres artefactos explosivos artesanales sin detonar.

Donald Trump reaccionó de inmediato y habló de «un nuevo ataque que parece dirigido contra los cristianos de Estados Unidos». El presidente de EE UU añadió: «¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!.»

Tras el incidente, la iglesia fue pasto de las llamas y las autoridades instaron a las personas allí presentes a refugiarse en un pabellón. Según varios medios, algunos ciudadanos habían quedado atrapados en el edificio mientras el fuego se propagaba. El jefe de Policía destacó también el «heroismo» de decenas de fieles que potegieron a los niños con sus cuerpos.

Acto «cobarde y criminal»

La gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, dijo sentirse «destrozada» por lo sucedido. «La violencia en cualquier lugar, especialmente en un espacio de culto, es inaceptable», lamentó. Según la asociación Mass Shooting Tracker, en EEUU se han registrado al menos 377 tiroteos masivos (con más de cuatro víctimas) en lo que va de año. La fiscal general, Pat Biondi, calificó de «escalofriante» el suceso. Y el director del FBI, Kash Patel, lo definió como un acto «cobarde y criminal»

Este tiroteo se produjo un día después de la muerte a los 101 años de Russell M. Nelson, el longevo responsable de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Había asumido la presidencia a los 93 años, en 2018. Ordenó dejar de utilizar el término 'mormón' para referirse a su congregación, a la que desvinculó de los Boy Scouts of America.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como 'Bowling for Columbine', 'Fahrenheit 9/11' y en particular 'Roger&Me', en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint, donde la mayoría de la población es afroamericana. En 2014, la ciudad atravesó una crisis de salud pública debido a la contaminación por plomo, un metal cancerígeno, de las tuberías por las que se canaliza el agua potable.

.