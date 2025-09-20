Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pete Hegseth, responsable político del Pentágono. AFP

Trump recupera la figura del censor previo

El Pentágono retirará las credenciales a los periodistas que recopilen o publiquen informaciones sin que antes las haya revisado y autorizado el Departamento de Defensa

Miguel Pérez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:01

La cancelación del programa de Jimmy Kimmel fue el primer paso. Ahora es el Departamento de Defensa –o de Guerra, como lo ha rebautizado la ... Casa Blanca– el que ha advertido a los medios de comunicación que no deben recopilar ni divulgar información sobre esta materia si antes no ha sido revisada y autorizada por el Pentágono. En caso contrario, retirará a los periodistas las credenciales para cubrir la actualidad militar o entrar siquiera en su sala de prensa.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  2. 2 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  3. 3 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  4. 4 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  5. 5 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  6. 6 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  7. 7 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  8. 8 Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada
  9. 9 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  10. 10 La Audiencia Nacional envía a prisión a seis miembros de la organización que presuntamente lidera José el del Buque

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump recupera la figura del censor previo

Trump recupera la figura del censor previo