Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 27 de agosto de 2025
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante la reunión del gabinete este martes. Reuters

Trump quiere recuperar la pena de muerte en Washington para castigar los asesinatos

Con esta medida, que lleva prohibida en la capital estadounidense desde 1981, trata de reforzar su campaña contra el crimen

Mercedes Gallego

Martes, 26 de agosto 2025, 20:07

Donald Trump se ha propuesto hacer de la capital federal una ciudad ejemplar, sin vagabundos, grafitis, basura, o medianas en mal estado. Para eso, además ... de tomar el control de la policía, desplegar a la Guardia Nacional, permitirles patrullar con rifles militares, desmantelar campamentos de sin-techo, pedir que se juzgue a los menores como adultos y reimponer la fianza para delitos leves - lo que aumenta la encarcelación de los más pobres-, también quiere reactivar la pena de muerte para quienes cometan homicidios.

