Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y ... las máquinas de votación en un nuevo desafío al sistema electoral tras las amenazas de supuesto fraude vertidas contra el entonces mandatario Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020.

«Voy a liderar un movimiento para eliminar las papeletas del voto por correo y además las máquinas de votación, que son extremadamente imprecisas, muy caras y muy controvertidas», ha sostenido el republicano en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump ha asegurado que dicha medida permitirá restaurar la «honestidad» y la «integridad» de cara a las elecciones de medio mandato de 2026 pese a la «oposición de los demócratas», a los que nuevamente ha acusado de hacer «trampas» con este método de votación que, asegura, «sÓlo» EE UU utiliza.

«El engaño del voto por correo, que usa máquinas de votación que son un desastre completo y total, debe acabar ya», ha resaltado el mandatario, agregando que muchos países han eliminado este método debido, siempre según él, al «enorme fraude electoral detectado».

Acusaciones

El magnate, que no ha presentado ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones sobre el voto por correo, sigue insistiendo en que fue víctima de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Biden, si bien todas sus acusaciones han sido desestimadas por falta de indicios que así lo demuestren.

Un tribunal federal suspendió provisionalmente el pasado mes de junio parte de una orden ejecutiva del magnate que modificaba sustancialmente el proceso de registro electoral y el sistema de votación por correo. El presidente estadounidense exigía que un votante entregara por escrito documentación de ciudadanía como requisito previo al registro en el sistema de votación y reclamaba también la anulación de cualquier voto enviado por correo que llegara después del cierre de urnas.