Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación. X

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

El presidente de EE UU difunde un vídeo creado con IA en el que se representa a sí mismo como un rey a los mandos de un bombardero que arroja estiércol a los ciudadanos movilizados contra sus políticas «autoritarias»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla
  5. 5 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Juanfi Bautista
  7. 7 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  8. 8 ¿Hay una nueva burbuja inmobiliaria en Canarias? Los expertos aseguran que no
  9. 9 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  10. 10 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces