Trump desvela que ha hablado con Putin y que el líder ruso «no quiere que muera más gente en Ucrania»

Donald Trump no descansa. Su sombra se proyecta sobre Estados Unidos y también planea encima del resto del mundo, incluida Ucrania. El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha confirmado en el medio estadounidense 'New York Post' que ha hablado ya por teléfono con Vladímir ... Putin y que el presidente ruso «quiere que la gente deje de morir en esta guerra». El magnate neoyorquino prometió durante la campaña electoral que iba a terminar con un conflicto que está a punto de cumplir tres años. Esta semana que viene, el vicepresidente de EE UU, J. D. Vance, se reunirá con Volodímir Zelenski, líder ucraniano, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Washington trata de abrirle una puerta a la paz.

Trump mantuvo una conversación con 'New York Post' el pasado viernes, mientras volaba en el Air Force One. Cuando le preguntaron cuántas veces había hablado con el mandatario ruso, dijo: «Será mejor que no lo diga». Pero sí insistió en que Putin también busca el final de a la guerra. «Quiere que la gente deje de morir», subrayó Trump. Para el político republicano, «no hay ningún motivo» para que continúe esta tragedia. «Todas esas personas muertas. Gente joven, joven y hermosa. Son como tus hijos, dos millones de ellos», lamentó.

Asegura que con él en la presidencia de EEUU «nunca» se habría llegado a las armas en Ucrania. Echa la culpa a su antecesor, el demócrata Joe Biden. «Fue una vergüenza para nuestra nación. Una completa vergüenza», criticó. En cambio, dice que «siempre» ha mantenido «una buena relación» con Putin, a diferencia de Biden. Durante el primer mandato de Trump, mantuvo un buen número de contactos con el líder del Kremlin.

«Están matando a soldados jóvenes y guapos»

El actual presidente de Estados Unidos tiene un plan para alcanzar la paz en Ucrania. «Espero que sea rápido. Cada día muere gente. Esta guerra es terrible. Quiero acabar con esta maldita cosa», señaló. «Hagamos que estas reuniones (para la paz) se lleven a cabo. Quieren reunirse. Todos los días muere gente. Están matando a soldados jóvenes y guapos. Hombres jóvenes, como mis hijos. En ambos bandos», indicó.

Las próximas semanas parecen clave para alfombrar el camino hacia la resolución del conflicto. Trump ha hablado ya con Putin. Vance tiene cita con Zelenski, que ahora ya admite abrir una negociación con el presidente ruso. El mandatario ucraniano es consciente de que el hasta ahora apoyo incondicional de EEUU ha terminado. Ya tiene un precio. Trump ha propuesto un acuerdo por 500 millones de dólares para acceder a las 'tierras raras' y otras materias primas de Ucrania a cambio de armamento y garantías de seguridad.

La disposición de Zelenski

El plan del presidente estadounidense para una rápida solución en Ucrania no sólo debe detener la guerra sino también garantizar que ya no pueda haber más agresiones rusas, dijo Zelenski en una entrevista transmitida este domingo en ITV. Ucrania no quiere repetir la experiencia de los acuerdos de paz y las conversaciones que no produjeron resultados en los años previos a la invasión a gran escala de las tropas de Moscú en febrero de 2002. Y eso, repitió, significa establecer garantías de seguridad.

«Un conflicto congelado provocará una y otra vez más agresiones. ¿Quién ganará entonces los premios y pasará a la historia como el vencedor? Nadie. Será una derrota absoluta para todos, tanto para nosotros como para Trump», señaló el presidente ucraniano.