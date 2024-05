Trump desafía a Biden en Nueva York

Mercedes Gallego Nueva York Viernes, 24 de mayo 2024, 12:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hace falta remontarse a la última victoria de Ronald Reagan en 1984 para encontrar un momento en el tiempo en el que un candidato presidencial republicano haya ganado en el Estado De Nueva York, el bastión demócrata en el que este jueves Donald Trump lanzó un órdago a Joe Biden.

«¿Quién ha dicho que no vamos a ganar Nueva York?», preguntó retóricamente a la masa variopinta que emergió anoche en el parque Crotona del Bronx. «Estoy aquí esta noche para declarar que vamos a darle la vuelta a la ciudad de Nueva York muy rápidamente».

El sur del Bronx se había convertido en una feria. Algunos habían acudido por simple curiosidad. «Vivo solo a una manzana de aquí, ¿cómo no me iba a acercar a verlo?», justificaba Patricia, una costarricense que dice estar aún decidiendo su voto. Su pareja, Eduardo, lo tenía muy claro. «Voy a votar por Trump. Biden ha sido una catástrofe para este país».

Bajo la estela triunfadora del magnate, los desheredados de la postpandemia y la globalización se dieron cita por millares en el corazón del parque más grande del sur del Bronx. Se trataba del primer mitin de Trump en Nueva York desde su primera campaña de 2016. Los republicanos habían pedido un permiso para 3.500 personas, pero según las cuentas de la cadena Fox llegaron a congregarse más de 25.000.

Los obreros de una construcción adyacente corrieron a fotografiarle movidos por un falso rumor de que se encontraba entre el público y la excitación de sentirse tan cerca de una estrella a la que nunca esperaron ver en las calles del Bronx. El magnate ni siquiera llegó al 10% del voto en este distrito neoyorquino en 2016, pero desde entonces su popularidad se ha disparado, en parte, incomprensiblemente, por escándalos como la transición presidencial de 2020, que terminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, sus frecuentes salidas de tono o el actual juicio por los pagos a la actriz Stormy Daniels.

Miguel, un obrero mexicano que había soltado el casco para correr detrás de Trump, no tiene ninguna duda de que el país estaba mejor con él. «Hay mucha diferencia, hoy todo está carísimo». Es una percepción tangible que cualquier votante puede medir al pagar en el supermercado o estirar la nómina. Tan contante y sonante que no hay nada que Biden o la Casa Blanca puedan decir para convencerles de que la economía va bien. En esas apreturas de cinturón desaparecen las ofensas que algunos pudieron sentir cuando el líder republicano dijo que los inmigrantes hispanos eran traficantes o violadores. «En todas partes hay gente buena y gente mala, yo no me lo tomo a mal. Él se fijó en la gente mala, pero también dice que estamos muchos buenos», le disculpaba Miguel. A unos metros, Perla Cobin subrayaba que sus motivos para votar al candidato conservador no son económicos, sino «la rabia de ver a los niños en las escuelas confundidos sobre su sexo«.

El diente de oro

La hostilidad que Trump ha sentido en Nueva York, acosado por los fiscales y despreciado por sus propios vecinos de la Quinta Avenida, se fundió en esa calurosa acogida llena de ironías. El candidato de «la ley y el orden», que prometióen su mitin limpiar la ciudad de delincuentes, vagabundos e inmigrantes, invitó al escenario a dos raperos de Brooklyn imputados por pertenencia a bandas criminales. Los dos artistas están en la calle bajo fianza de hasta un millón de dólares y afrontan cargos que van desde el asesinato hasta la posesión criminal de armas.

Tan pronto como Sheff G y Sleepy Hallow pusieron un pie sobre el escenario, Trump advirtió el brillo de los apliques de oro que se han puesto de moda en las dentaduras de los raperos y otras figuras de la música. «¡Me encantan esos dientes! Tengo que averiguar de dónde son para ponerme los míos así », exclamó. El político al que el Guggenheim regaló un retrete de oro de 18 kilates, podía estar bromeando, o no, pero sus invitados traían muy claro el guión. «Solo quiero decir una cosa: que la gente siempre susurra tus logros y grita tus fracasos. Pero Trump va a gritar nuestras victorias », recitó sentido uno de los invitados.

Su paso por los tribunales vincula a los dos raperos con Trump, cuyo juicio por 34 cargos de fraude contable debe quedar esta misma semana a merced de las deliberaciones del jurado. El proceso que empezó hace un mes le ha obligado a quedarse en su ático de la Quinta Avenida con una frecuencia que no tenía desde que trasladó su residencia legal a Florida, donde no se paga impuestos sobre la renta.

De esos continuos paseos diarios por la Gran Manzana, desde su torre hasta la sede del tribunal, en una larga caravana de coches llenos de escoltas, abogados y asesores ha resurgido su amor por la ciudad en la que nació y creció. Como un hijo que nunca se sentirá satisfecho hasta que logre la aprobación del padre, el magnate celebró en el mitin del Bronx el retorno a Nueva York. El público respondió con aplausos agradecidos.

Su apuesta es arrancar a Biden el control del voto negro e hispano que, juntos, suponen el 95% de las papeletas en el sur del Bronx. Para eso ha hecho paradas en tiendas de alimentación que los latinoamericanos llaman bodegas y ha reclutado a la asociación de supermercados nacionales, que apuesta por lucir carteles bilingües en los establecimientos. Al expresidente le quedan más de cinco meses de campaña, de una carrera cuya meta fija en regresar a la Casa Blanca, pero parece indudable que ha empezado con buen pie.