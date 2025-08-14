Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Periodistas y militares en la base que acogerá la reunión entre Trump y Putin en Anchorage AFP

Trump busca en la cita con Putin acordar una nueva reunión en la que esté Zelenski

El presidente de EE UU reduce al 25% las posibilidades de que en la cita fracase en su camino hacia la paz para Ucrania

Mercedes Gallego

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:31

Antes incluso de aterrizar en Anchorage (Alaska) para un histórico encuentro con Donald Trump, Vladímir Putin ya se lo había ganado con su viaje y ... unos halagos sobre sus «·esfuerzos energéticos y sinceros» para acabar con los conflictos del mundo. «Esa es una declaración muy amable», dijo complacido Trump al oírlo. El presidente de EE UU presume de haber acabado este año con seis guerras y este viernes, en Alaska, pretende sentar las bases para apuntarse la medalla de la paz más importante: la de Ucrania.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  2. 2 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  3. 3 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  4. 4 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  5. 5 Cuatro detenidos en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
  6. 6 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  7. 7 ¿Qué tiene que saber de la huelga de handling que afectará a los aeropuertos canarios?
  8. 8 A prisión provisional por el homicidio de Miguel, que murió quemado dentro de su furgón
  9. 9 Arinaga estrena aparcamiento público gratuito con 90 plazas
  10. 10 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump busca en la cita con Putin acordar una nueva reunión en la que esté Zelenski

Trump busca en la cita con Putin acordar una nueva reunión en la que esté Zelenski