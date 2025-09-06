Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Venezuela ha activado este fin de semana a las Milicias Bolivarianas. Reuters

Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela

La tensión aumenta en el Caribe mientras Washington envía nuevas fuerzas aéreas para proteger su despliegue naval y Caracas activa las Milicias Bolivarianas

Mercedes Gallego

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:10

Las palabras importan. Lo recordó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, mientras los empleados del Pentágono cambiaban el nombre de la Secretaría ... de Defensa por el de Departamento de Guerra. Se trataba de enviar una señal clara a sus adversarios de que el Gobierno de Trump no juega a la defensiva, sino que busca la paz «mediante una fuerza abrumadora». Como la de destruir una lancha de narcotraficantes con un misil el pasado martes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  2. 2 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  3. 3 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  4. 4 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee
  7. 7 Le niegan el empadronamiento a 120 vecinos del poblado de Bahía de Formas
  8. 8 El pago de los turistas con tarjeta echa el freno en Canarias tras tres años de auge
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela

Trump baraja atacar a los cárteles de la droga dentro de Venezuela