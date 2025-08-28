Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros

Donald Trump ha abierto la veda contra una de las grandes bestias negras de la ultraderecha, el multimillonario de 95 años George Soros y su ... hijo Alex, al que hace dos años traspasó la presidencia de su fundación, Open Society, desde la que ha estado financiando causas progresistas.

El explosivo mensaje contra ellos, en el que pide que sean investigados por asociación delictiva -el cargo que se usó contra él y sus socios para imputarle en Georgia- llegó al amanecer del martes, cuando el presidente se levantó con ganas de meterlos en la cárcel. «¡No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando EE UU!», prometió.

El presidente pidió que el multimillonario «y su maravilloso hijo de la izquierda radical» sean imputados con la ley RICO, una herramienta para juzgar en grupo a los miembros de la mafia. Les acusa, sin pruebas, de apoyar «protestas violentas» en EEUU «y mucho más», escribió en su red de Truth Social. «¡Soros y este grupo de psicópatas han causado gran daño a nuestro País!».

La amenaza no se limita a uno de los principales donantes del Partido Demócrata, sino que se extiende a «sus amigos de la Costa Oeste», en lo que parece anticipar una nueva oleada de represión política. «¡Tened cuidado, os estamos vigilando!».

En lo que su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, llamó «la presidencia de la Venganza» mucho antes de que el FBI se presentase en la puerta de su casa en busca de algún documento clasificado que pueda tener de su etapa de gobierno, o información que haya compartido, Trump va en busca de sus enemigos de la mano del Departamento de Justicia.

La embestida contra Soros sirve también para calmar a sus bases. El inversor financiero que amasó una fortuna es un objetivo recurrente de las teorías conspirativas de la ultraderecha. Como judío superviviente del Holocausto y filántropo que ha donado decenas de miles de millones a causas democráticas y progresistas resulta un blanco ideal para discursos polarizantes. Se le acusa de estar detrás de causas tan diversas como la vacuna del covid o las caravanas de migrantes centroamericanos. Para la ultraderecha conspiratoria, siempre es el personaje en la sombra que maneja a los poderes políticos.

El gran enemigo de la derecha

Se le acusa de «inundar» a los países occidentales con inmigrantes para diluir las identidades nacionales y destruir culturas tradicionales, organizar revoluciones en Europa del Este o financiar las revueltas de Black Lives Matter. Su figura ha alimentado discursos como el del Gran Reemplazo, usado por supremacistas blancos para inspiración de ataques violentos.

Al invocar la ley RICO, que se usó contra Trump por haber intentado alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el presidente evoca la imagen del villano mafioso que se le asoció. En un comunicado, la Open Society Foundations impulsada por Soros rechazó tajantemente las acusaciones que el portavoz Sean Savett tachó de «escandalosas y falsas». Su misión, dice la declaración, «no es apoyar o financiar protestas violentas, sino promover derechos humanos, la justicia y democracia alrededor del mundo».

La embestida de Trump hizo las delicias de Elon Musk, quien aplaudió en su red de X que «ha llegado la hora de tomar acciones contundentes contra Soros». El hombre más rico del mundo perdió en Wisconsin la batalla que impulsaba en apoyo de un juez conservador para el Tribunal Supremo de ese estado, frente a la candidata que recibió apoyo de plataformas a las que la organización de Soros donó un millón de dólares. Musk se dejó en aquella batalla 25 millones de dólares y su credibilidad, ya que a partir de ese fracaso su popularidad -y también su amistad con Trump- cayó bruscamente.