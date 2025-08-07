Texas pide al FBI que persiga a los legisladores demócratas fugados

La guerra iniciada en Texas para forzar la redistribución del mapa electoral en el Estado, que podría proporcionar al Partido Republicano cinco escaños, cobró este ... jueves un nuevo cariz de peligrosidad al anunciar el senador John Cornyn que el FBI ayudará a localizar y detener a los 51 demócratas fugados.

La mayoría están en Chicago (Illinois), donde el gobernador JB Pritzker respondió este jueves desafiante, sentando las bases para un duelo entre los cuerpos policiales. «Nuestras fuerzas del orden locales protegen a todo el mundo. Nuestros 'troopers' protegen a cualquiera que esté en el Estado de Illinois. Así que, ya se trate de agentes federales que vengan a Illinois o de los 'rangers' de Texas, básicamente no eres bienvenido, y no hay forma de que nuestros legisladores estatales aquí, los legisladores de Texas, puedan ser arrestados», advirtió.

El FBI es solo una de las amenazas que enfrentan. El hotel de Chicago en el que se alojan tuvo que ser evacuado el miércoles por amenazas de bomba, sin que se encontrara ningún artefacto. «Estamos a salvo y seguimos decididos, sin dejarnos intimidar. Le agradecemos mucho al gobernador Pritzker y las fuerzas del orden de Illinois su rápida actuación para garantizar nuestra seguridad», publicó en X John Bucy III.

El gobernador de Illinois, quien se perfila como aspirante presidencial, les ha abierto los brazos, convencido de que las bases demócratas buscan una oposición más combativa. A sabiendas de que la redistribución electoral de Texas entregará a Donald Trump la mayoría en la Cámara de Representantes, que de otro modo podría perder en noviembre del año próximo, los legisladores estales han decidido pasar de la retórica a la confrontación, de ahí a las trincheras y, finalmente, al exilio. Todo sea por evitar el quorum necesario para que se vote la redistribución del mapa legislativo.

La amenaza de abbott «No van a regresar a la comodidad de sus hogares: serán arrestados y llevados al Capitolio»

Bajo el liderazgo del gobernador de Texas, Greg Abbott, el ala conservadora de la Asamblea Legislativa comenzó con imponerles 500 dólares (430 euros) diarios de multa por cada día ausente de sus funciones, siguió por acusarlos de sobornos si aceptaban las donaciones que se les enviaba para pagarlos, pedir al Supremo que destituya a su líder, y ordenar a los Texas rangers «localizar, arrestar y regresar a la Cámara a cualquier miembro que haya abandonado sus funciones texanas». La orden de detención solo es válida dentro del Estado, de ahí que el senador Cornyn haya pedido ayuda al FBI.

Trump, que lidera la iniciativa de rediseñar el mapa electoral, advirtió el martes que «puede que el FBI tenga que intervenir». Necesitado de su ayuda al enfrentar en primarias a un candidato trumpista, Cornyn recogió el guante y escribió una carta al director del FBI, Kash Patel, pidiéndole ayuda para «investigar» y «localizar» a los legisladores fugados.

«Rendir cuentas»

Este jueves, en declaraciones a una radio local, anunció que Patel ha respondido a su solicitud asignando al caso agentes de las oficinas de Austin y San Antonio. «Agradezco al presidente Trump y al director Patel su apoyo y rápida actuación a mi llamado para que el Gobierno federal haga rendir cuentas a estos supuestos legisladores por huir de Texas», dijo en un comunicado.

El FBI no ha respondido a las preguntas de diversos medios sobre cuál será su línea de actuación, ni qué recursos le dedica, pero el gobernador de Texas ha confirmado que «el FBI va a buscar a estos negligentes miembros de la Cámara de Representantes de Texas, estén en el estado que estén, ayudará a identificarlos y tal vez trabajará con nosotros para traerlos de vuelta», dijo Abbott. Su promesa es que los legisladores «no van a regresar a la comodidad de sus hogares: serán arrestados y llevados al Capitolio».

El gobernador de Illinois no tiene dudas de que si vuelven a Texas serán obligados a votar, pero cree que la idea de que el FBI pueda detenerlos en otros Estados «es una fanfarronada», avisó. «Nosotros seguimos la ley», dijo Pritzker en entrevista con News, Not Noise. «Pero como bien saben, Donald Trump, no. De hecho, es un delincuente convicto. Y en Texas tampoco están siguiendo la ley. Están burlando la Constitución con la Ley de Derecho al Voto y haciendo amenazas que no pueden cumplir».

Pritzker cree que «todo esto es politiqueo». El hecho de que los gobernadores más beligerantes -California, Illinois y Nueva York- sean los que más necesitan fortalecer su perfil de cara a las elecciones, demuestra que eso ocurre en ambos bandos, pero también que el sentimiento del electorado demanda cada vez más que la oposición pase a la ofensiva.